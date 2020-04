Coronavirus: Wimbledon no se jugará después de 75 años

Después de 75 ediciones jugadas de manera consecutiva, hoy se confirmó la cancelación del tradicional torneo de tenis de Wimbledon debido a la pandemia de coronavirus que azota a todo el mundo.

La organización de Wimbledon confirmó hoy la noticia luego de evaluar la cancelación durante varias semanas. El torneo debía jugarse a partir del 29 de junio pero se entiende que las condiciones en Londres no estarán dadas para jugar el Grand Slam dentro de tres meses.

En el comunicado oficial se anuncia que el torneo no será aplazado y que directamente se volverá a jugar el 29 de junio de 2021. La posibilidad de hacerlo en otro momento del año no fue considerada posible debido a que el césped no estaría en buenas condiciones por el clima londinense.

It is with great regret that the AELTC has today decided that The Championships 2020 will be cancelled due to public health concerns linked to the coronavirus epidemic.

The 134th Championships will instead be staged from 28 June to 11 July 2021.https://t.co/c0QV2ymGAt

— Wimbledon (@Wimbledon) April 1, 2020