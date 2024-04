Una mujer maltrataba y ofrecía "regalar" a su hija en Jujuy: está detenida y la menor fue rescatada

Una mujer fue detenida luego de ofrecer “regalar” a su hija y de que se advirtiera que ejercía maltrato contra la menor. La víctima fue rescatada y puesta en resguardo . Ocurrió en San Salvador de Jujuy.

El hecho tuvo lugar en la jornada del miércoles y tomó intervención personal del Centro de Atención a Víctimas de Violencia Familiar y Género N° 2 ubicado en el barrio Cuidad de Nieva en conjunto con la Oficina de Protección de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes.

De acuerdo a lo informado oficialmente, la medida se dio en cumplimiento de la Ley N° 27.709 “Lucio Dupuy”, debido a que la mujer mayor de edad habría cometido abuso físico y psicológico contra su propia hija, según dan cuenta las investigaciones desplegadas.

El personal interviniente tomó conocimiento de la situación a través de publicaciones en las redes sociales realizadas por la misma acusada. Los posteos revelaban intenciones de regalar a su hija a cualquier desconocido, además de presumir sobre la violencia ejercida hacia la pequeña.

“La salud y bienestar de la niña fueron prioritarios. Desde nuestra institución se brindó la atención primaria necesaria a fin de garantizar el bienestar de la menor”, resaltaron desde la Policía de la provincia.

MALTRATO INFANTIL EN JUJUY: LA LÍNEA 102 RECIBIÓ MÁS DE 2 MIL LLAMADAS EN LO QUE VA DEL AÑO

El 25 de abril de cada año se evoca el Día Internacional de la Lucha Contra el Maltrato Infantil. La fecha fue instituida por UNICEF para generar concientización sobre la necesidad de erradicar todo tipo de violencia hacia las infancias y adolescencias. La situación de Jujuy.

En el marco de una fecha sensible en donde se busca visibilizar la problemática social del maltrato infantil, el secretario de Niñez, Adolescencia y Familia de la provincia de Jujuy, se refirió al trabajo que realiza la provincia para abordar y atender las situaciones de violencia contra los menores de edad.

“Se interpreta como violencia o vulneración de derechos al maltrato físico y psíquico pero no son las únicas formas de vulneraciones. También lo son el no crecer en un ambiente sano y saludable, la exposición a la discriminación, el bullying en redes sociales y otro sinnúmero de situaciones que hay que saber identificarlas para poder contrarrestarlas”, explicó a Am 630 - Lw8 Sergio Vidaurre, secretario de Niñez, Adolescencia y Familia de la provincia de Jujuy.

En ese sentido, el funcionario provincial destacó que la Línea 102 es una de las herramientas que sirven para tener contacto con la gente y lograr llegar a quienes necesitan de ayuda.

“Es un espacio de escucha y asesoramiento destinado a niños y adolescentes que puedan estar ante una situación de vulneración. De todas formas también los adultos que adviertan sobre una situación de violencia a la que esté expuesto un menor pueden llamar a la Línea 102 para dar cuenta de ello, sea un docente, un vecino o cualquier persona que necesite exponer su consulta”, aclaró Vidaurre.

El secretario también remarcó que la Línea 102 está disponible las 24 horas, los 365 días del año. “Es gratuita y confidencial. Trabajan profesionales en abogacía, en psicología, en trabajo social y operadores que van rotando en la guardia para atender las demandas que se reciban, e incluso en el caso de ser necesario se trasladan en un vehículo de la Secretaría hasta el domicilio del menor para corroborar la situación”, detalló Vidaurre.

La Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia trabaja en conjunto con la justicia y la Policía para intervenir en las situaciones donde se detecten casos de maltrato infantil. “Constantemente recibimos oficios desde todos los fueros de la justicia donde nos solicitan intervención a través de las oficinas de protección de derechos que en Jujuy son alrededor de 30 en todo el territorio”, recalcó el funcionario.

Por otro lado, Vidaurre resaltó que la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia creó un observatorio en donde se analizan los tipos de violencia que ocurren contra los menores en la provincia. “La mayoría de los casos registrados se dan en el ámbito intrafamiliar”, remarcó.

Por último, el funcionario detalló que en lo que va del año la Línea 102 recibió más de 2 mil llamadas en Jujuy, y aclaró que sin bien no todos los casos pueden ser caratulados como maltrato, en todas las situaciones se escucha, asesora e interviene.