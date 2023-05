Torneo Regional de Básquet U13: Jujuy debutó y ganó ante Santiago del Estero

Los seleccionados de Jujuy y de Salta se quedaron con los primeros compromisos. La actividad continuará mañana a partir de las 9hs desde ciudad Norteña de Tafi Viejo.

El Regional U13 comenzó a cancha llena en el Club Talleres de la ciudad de Tafí Viejo con los dos encuentros programados para la primera fecha. Jujuy barrió el cruce ante Santiago del Estero por 66 a 41 con 13 puntos y 12 rebotes de Samira Sol Jorge. Un rato más tarde fue el turno de la cómoda victoria de Salta frente a Tucumán por 84 a 60 con Morena Lopetre generando 19 unidades y 11 tableros.



Cómo parte de las actividades programadas Federación organizadora se realizó la charla "El Desarrollo y la Práctica del Mini Básquet" a cargo de Sebastián Rodríguez, Director Nacional de Mini Básquet CAB. El evento estuvo dirigido a estudiantes de Educación Física de la provincia, entrenadores, entrenadoras y público en general.



A su vez, en el Club Atlético Juventud Unida se llevó a cabo el 1° Encuentro de Mini dónde participaron más de 500 niños y niñas de los Clubes Talleres, Barrio Jardín, Huracán BB, AJC y Juventud Unida.



Durante el acto de inauguración participaron el Presidente de la Federación de Básquetbol de la Provincia de Tucumán, Dr. Rubén Urueña; Secretario Ejecutivo de la Confederación Argentina de Básquet, Ricardo Oyarce; Director de Turismo y Deportes, Maximiliano Bevaqcua; Director Nacional de Mini Básquet CAB, Sebastián Rodríguez; Presidente de la Federación Salteña de Básquet, Gustavo Bordo; Dirigente de la Federación de Santiago del Estero, Ángel Rojas; Pro Tesorero de la FBPT, Luis Bichara y el Secretario General FBPT, Martín Ayusa.



CRONOGRAMA DEL EVENTO:

9.00hs Santiago vs. Salta

11.00hs Tucumán vs. Jujuy

16.30hs Santiago del Estero vs. Tucumán

18.30hs Jujuy vs. Salta



Informe: Prensa Federación de Basquetbol de la Provincia de Tucumán