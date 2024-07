Un compañero de Enzo Fernández en el Chelsea respaldó al jugador argentino en medio del escándalo

Después del escándalo que se generó con la Selección argentina y, particularmente, con Enzo Fernández por la canción racista que entonaron algunos jugadores de la Scaloneta tras el título de la Copa América ante Colombia, el delantero senegalés Nicolas Jackson, compañero del mediocampista argentino en el Chelsea, respaldó al exfutbolista de River con un mensaje en su cuenta de Instagram.

"Enzo y su fanático", escribió Jackson en una historia de Instagram en la que se lo ve al volante de la Selección albiceleste jugando con un nene dentro de la cancha, ambos con la ropa del Chelsea en lo que parece ser un momento después de un partido.

Además, el delantero sumó dos emojis de puños chocándose y un corazón, en clara señal de su banca a Enzo, a quien el Chelsea le abrió un expediente por lo sucedido.

Nicolas Jackson respaldó a Enzo Fernandez

Esto se contrapone con lo que había dicho Wesley Fofana, futbolista francés que también juega en el Chelsea, quien usó sus redes sociales para acusar a los jugadores de la Selección argentina de "racismo explícito".

El jugador subió a sus historias de Instagram el video en el que se ve a los futbolistas argentinos, con Enzo Fernández en primer plano, cantando la primera parte de una repudiable canción y le agregó la frase "El fútbol en 2024: racismo explícito" y unos emojis de hombres que se tapan la cara.

El duro comunicado del Chelsea tras el escándalo con Enzo Fernández por la canción racista

"El Chelsea Football Club considera absolutamente inaceptable cualquier forma de comportamiento discriminatorio. Estamos orgullosos de ser un club diverso e inclusivo en el que personas de todas las culturas, comunidades e identidades se sienten bienvenidas", informó el club londinense en su página oficial.

Enzo Fernández pidió disculpas por la canción racista contra Francia

"Quiero pedir disculpas sinceramente por un video publicado en mi Instagram durante las celebraciones de la Selección. La canción incluye un lenguaje muy ofensivo y no hay absolutamente ninguna excusa para estas palabras. Me opongo a la discriminación en todas sus formas y me disculpo por quedar atrapado en la euforia de nuestras celebraciones de la Copa América. Ese vídeo, ese momento, esas palabras, no reflejan mis creencias ni mi carácter. Lo siento de verdad".

Fuente: Todo Noticias