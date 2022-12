Una chica se desnudó en pleno festejo y caravana de la Selección Argentina para cumplir su promesa

El triunfo de la Selección argentina en el Mundial de Qatar provocó una sobredosis de emociones en todos los rincones del país. Entre tanta euforia desatada, las calles de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires fueron testigos de insólitas situaciones generadas por promesas que los hinchas debían cumplir.

En medio de los festejos, y a la espera de la llegada de la Scaloneta al Obelisco, por ejemplo, una mujer decidió desfilar completamente desnuda por la Avenida 9 de Julio ante la mirada atónita de los presentes.

El video que registró el momento fue publicado por el usuario de Twitter @ismanewells_, y se replicó rápidamente por las redes sociales. Tras la difusión de las imágenes, algunos de los mensajes fueron de descontento y repudio, aunque otros se lo tomaron como parte de las tantos compromisos osados que los argentinos prometieron a lo largo de la cita mundialista.

Un jujeño le propuso casamiento a su novia luego de la consagración

El video rápidamente se viralizó en redes sociales.

“Messi, cumplí. Gracias a vos, papá, sos un crack, amigo”, decía el jujeño.

Los tatuajes, una constante

Del mismo modo, dn tatuador decidió cumplir su promesa y, en plena Avenida 9 de julio, en medio de la gente que se dirigió al Obelisco, se tatuó la Copa del Mundo. El usuario @taotattoos compartió en TikTok el proceso del tatuaje que se hizo él mismo en su pierna izquierda.

“Yo hace unos meses prometí que si Argentina ganaba, me tatuaba la Copa del Mundo. Como soy tatuador profesional, decidí hacerlo yo mismo, o sea un autotatuaje en plena 9 de Julio”, explicó en el video.

Y agregó: “En pleno festejo, decidí el diseño que me iba a tatuar e iba a ser una Copa del Mundo realista en la pierna izquierda obviamente. En plena joda me llevé todo el kit de tatuaje, preparé una mesa con todo esterilizado y me puse a tatuar en frente de más de 10.000 personas. Se llenó de gente”.

Amor y festejos

Del mismo modo, un hombre oriundo de Mercedes cumplió su promesa y le pidió casamiento a su novia. Se trata de Matías Massa, que fue fiel a su palabra y también a su amor, y en medio de los festejos le pidió matrimonio a Tamara Rocha, su novia. La respuesta también se celebró como un campeonato.

Otra emotiva historia que se conoció tras la consagración de la Scaloneta es la de Luciana y Franco, oriundos del Valle de Uco y actualmente viviendo en San Rafael: el joven había prometido que si Argentina ganaba el Mundial, le iba a proponer matrimonio, ¡Y así lo hizo!.

Cortes de pelo y otras promesas picantes en la TV

Sergio Lapegüe cumplió con su promesa mundialista y se rapó en vivo en Tempraneros (TN) luego de que la Argentina ganara la final del Mundial Qatar 2022 en un increíble partido ante Francia en el Estadio Lusail.

Su compañero, Marcelo Bonelli, fue el encargado de pasarle la máquina por su cabellera y decirle adiós a su pelo. “Lamento que mis hijos me vean pelado, hago responsable a la Selección por si no me vuelve a crecer. Me siento Elvis Presley después del servicio militar”, ironizó el conductor de TV.

Otra que hizo una promesa, y picante en su caso, fue Susana Roccasalvo: tras contar que usó como cábala, durante todo el mundial, una tanga celeste y blanca que guarda desde el Mundial de Rusia, la periodista lanzó al aire su promesa.

“Cada uno con su cábala, las chicas con las banderas y las camisetas. Yo, ya les conté la otra vez que lo único que me quedó del otro mundial es la tanga. Pero...por ahora va bien... Les voy a decir algo. Si sale campeón Argentina... No voy a prometer algo que no puedo y debo hacer...pero ¡me saco una foto en casa! Y muestro mi fotito con la tanguita, y me la saco solita ¡selfie!”, dijo semanas atrás.

Ayer, en las redes, sus seguidores le insistían que cumpliera con su promesa, la cual todavía no se llevó adelante.

