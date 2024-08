El pollo y la carne registran un aumento del 15% en Jujuy: "La gente se mide para comprar"

En Jujuy el pollo y la carne registran un aumento del 15%, según explicó Patricia Tula, dueña de un minimercado, la variación de estos productos es en relación al corriente mes de agosto, en San Salvador, tal como explicó la comerciante.

En este último mes, como es recurrente, los ciudadanos siguen cuidando el bolsillo y por eso, Patricia sostuvo que “la gente ahora lamentablemente se cuida y mide en lo económico, no alcanza nada y entonces consumen, pero en menor cantidad y ya no piden por kilo”. En ese sentido, agregó: “por cómo está la situación, no alcanza para nada y siguen subiendo todas las cosas”.

En cuanto al precio del pollo, a principio de mes promediaba los 2300 pesos aproximadamente. Al día de hoy, Patricia declaró que “el pollo ahora está a 2750 pesos actualmente, tratamos de mantener el precio porque la mayoría lo tiene a más de 3000, en realidad el precio tendría que ser de 3300 pesos”.

PRECIOS ACUTALES POR KILO:

Pollo desde $2.700

Milanesa desde $4.500

Pollo trozado desde $2.400

Puchero desde $800

Cerdo desde $4.500 el kilo

Carne de vaca

Molida desde $6.000

Asado desde $7.000

Blandos para milanesa desde $9.000

Venta de pollo

Asimismo, entiende que las personas tienen la necesidad de consumir y por ello intenta desde su minimercado abastecerse por mayor y de esa forma mantener los precios accesibles, con el objetivo de “cuidar el bolsillo del vecino”. Por ello, indicó que “lo que más se vende es el pollo generalmente, pero ahora se ve que está casi igual que la carne, cambió la forma de consumo, la molida también que sale mucho y los fines de semana hacemos una promoción de ofertas en el asado para que sea más accesible para la gente”. De esta manera se controla el movimiento del producto, pero se refleja una merma en la cantidad en relación al consumo.

Venta de carne - carnicería

Para finalizar, aseguró que los impuestos municipales, y otros como el de energía eléctrica, son un factor esencial a tener en cuenta porque los mismos ingieren al momento de controlar las tarifas. “Ahora lo molesto sería de que sigan subiendo los impuestos, y bueno, los que sonamos somos nosotros”, concluyó Patricia.