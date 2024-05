Los bancos denunciaron a Mercado Libre ante el Gobierno por prácticas anticompetitivas

La billetera digital Modo denunció a Mercado Libre ante la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (CNDC) por comportamientos anticompetitivos exclusorios. La presentación alega un abuso de su posición dominante “en perjuicio de múltiples actores del mercado, incluidos competidores, comercios y consumidores”.

“Las conductas abusivas de Mercado Libre, detalladas en la denuncia, generan efectos negativos para el mercado, maximizando desproporcionadamente sus ganancias a costa de contraer la oferta de valor para los usuarios por la falta de competencia”, detalló Santiago Eraso Lomáquiz director de legales, compliance y asuntos públicos de Modo, en diálogo con Infobae.

Modo pertenece a los principales bancos públicos y privados, como Macro, Santander, BBVA, Galicia, ICBC, Nación y Ciudad, entre entre otros (el único grande que no parte es Banco Provincia).

El disparador del conflicto pasa porque hoy, cuando un comercio tiene un QR provisto por Mercado Pago, solo acepta pagos con tarjeta vía QR si el plástico está cargado en una billetera de Mercado Pago y los rechaza si el cliente tiene cargada su tarjeta en billeteras bancarias, como Modo. La norma del BCRA termina con esa exclusividad para Mercado Pago y la obliga a abrir su red a Modo y a cualquier otra billetera. Tras varias prórrogas, decidió que entre en vigencia el 30 de abril. Pero en los hechos, eso no sucedió. No obstante, la acción iniciada por los bancos contra Mercado Libre va mucho más lejos. Y abre puertas para la investigación que van más allá de los medios de pago.

“Si bien teníamos la denuncia preparada desde hace bastante tiempo, decidimos dejarla un periodo prudencial de tiempo hasta que llegó el quinto vencimiento de la norma de interoperabilidad para tarjetas, para ver si efectivamente se abría ese punto. Como no se abrió, decidimos presentarla. Pero QR es uno de los cinco puntos que encontramos, es un quinto de la denuncia”, dijo Eraso Lomáquiz.

El abogado no descartó que Defensa de la Competencia encuentre otras situaciones irregulares y aclaro que la denuncia no es contra la posición de liderazgo de la compañía: “No denunciamos posición de dominio. Uno puede tener una empresa muy exitosa, muy grande. El problema es qué se hace con esa posición y si se excluye a la competencia en detrimento de los usuarios, como pasa con Mercado Libre. Eso es ilegal”

“Concretamente, el título de qué es lo que estamos denunciando es el abuso exclusorio y anticompetitivo de la posición dominante de Mercado Libre. Cuando hablo de Mercado Libre, me refiero a que la denuncia es contra Mercado Libre Inc., Mercado Libre SRL y Mercado Pago Servicio de Procesamiento de Pago SRL. Están las tres ahí. Son las tres empresas contra las que se dirige la denuncia”, explicó el ejecutivo de Modo.

“Una clásica conducta abusiva y anticompetitiva es que el actor dominante del mercado imponga a sus usuarios la venta atada de sus servicios. Esto ocurre, por ejemplo, cuando los usuarios del marketplace de Mercado Libre -tanto compradores como vendedores- se ven insalvablemente obligados a utilizar única y exclusivamente los servicios de Mercado Pago, tanto la billetera como la cuenta, para pagar o cobrar -con las altas comisiones asociadas a ello-, o utilizar los servicios de procesamiento de cobros de la propia empresa o alguna de sus subsidiarias integradas verticalmente, en efecto 'atando' la transacción de Mercado Libre a una transacción de Mercado Pago”, explicaron desde la billetera que agrupa a más de 35 bancos públicos y privados.

Desde Modo resaltaron también que las compras realizadas a través de Mercado Libre, empresa conducida por Marcos Galperin, representan el 80% del comercio electrónico minorista en Argentina. Por lo tanto, “esta venta atada permite el apalancamiento anticompetitivo en múltiples efectos de red, restringiendo gravemente la libertad de elección de los comercios y los consumidores. Al mismo tiempo, tales conductas dificultan enormemente la entrada de otras billeteras y servicios de aceptación de pago que puedan competir y ofrecer servicios mejores y/o más baratos”, precisaron.

“Adicionalmente, no es posible pasar por alto el hecho de que el actor dominante en el mercado impida con requerimientos comerciales la aplicación de la norma del BCRA que impone la interoperabilidad de pagos con tarjetas de crédito en QRs. Eso es una conducta anticompetitiva en sí misma. Una grave. Más todavía considerando que ese hecho limita la libertad de los usuarios para utilizar la billetera de su elección y pagar con sus tarjetas en cualquier QR, tal como sucede cuando se utiliza la tarjeta en soporte físico para pagar en terminales POS”, remarcó Modo.

Al respecto, el plazo límite para que los lectores de QR de Mercado Pago empiecen a aceptar pagos con tarjeta desde todas las billeteras terminó sin que ambas partes lleguen a un acuerdo económico por las comisiones.

En este contexto, el Banco Central exigió a Mercado Pago que entregue las credenciales de seguridad a Modo, el paso técnico necesario para avanzar en el proceso. De esta manera, Mercado Pago evitó el incumplimiento de la normativa de la autoridad monetaria.

Pocos días atrás, en medio del conflicto con las prepagas, el ministro de Economía Luis Caputo dijo que el Gobierno no controla precios, sino conductas. En ese caso, se quiso dejar en claro que no había intención de fijar tarifas sino de detectar una eventual cartelización. En este caso, el Banco Central se desentendió de fijar una comisión para cada una de las partes a través de una regulación, cómo sí ocurrió en el caso de los pagos QR vía transferencia. El BCRA dejó que las partes alcancen un acuerdo que nunca se produjo y el conflicto escaló hasta llegar a esta denuncia. Queda por ver qué actitud tomará el área de Defensa de la Competencia con el antecedente aún en curso de las prepagas, en particular en un Gobierno que anticipa que no fijará precios.

El contenido de la denuncia

En el escrito presentado ante la CNDC Modo denunció:

Negativa a incorporar billeteras digitales competidoras : Mercado Libre impide el uso de billeteras digitales competidoras de Mercado Pago en su marketplace , negando el acceso a aquellas que solicitan ser iniciadoras de pagos en la plataforma.

: Mercado Libre impide el uso de billeteras digitales competidoras de Mercado Pago en su , negando el acceso a aquellas que solicitan ser iniciadoras de pagos en la plataforma. Negativa a incorporar agregadores competidores : Mercado Libre no permite que otros agregadores y aceptadores competidores de Mercado Pago brinden servicios de cobro en su marketplace , atando las ventas de comercios a sus propios servicios de pagos.

: Mercado Libre no permite que otros agregadores y aceptadores competidores de Mercado Pago brinden servicios de cobro en su , atando las ventas de comercios a sus propios servicios de pagos. Obligación de apertura de cuenta exclusiva en Mercado Pago : Mercado Libre obliga a compradores y vendedores del marketplace a tener una cuenta en Mercado Pago.

: Mercado Libre obliga a compradores y vendedores del a tener una cuenta en Mercado Pago. Negativa a la interoperabilidad del QR y pasarela de pagos : Mercado Libre impide que las billeteras competidoras de Mercado Pago paguen con sus QR o pasarela de pagos (e-commerce).

: Mercado Libre impide que las billeteras competidoras de Mercado Pago paguen con sus QR o pasarela de pagos (e-commerce). Negativa a la interoperabilidad de la billetera digital de Mercado Pago: La empresa impide que los usuarios de Mercado Pago inicien pagos con tarjeta utilizando adquirentes y agregadores competidores.

“Las conductas denunciadas están a la vista de todos desde hace mucho tiempo, y forman parte de la vida cotidiana de quienes utilizan pagos digitales en Argentina. La falta de interoperabilidad para tarjetas en QR de Mercado Pago y la obligatoriedad de abrir cuentas en Mercado Pago para operar con Mercado Libre (sea para pagar, o para cobrar), por ejemplo, son hechos que no requieren mayores pruebas”, agregó.

“Las irregularidades denunciadas podrían perfectamente haber sido reclamadas por cualquier otro actor del ecosistema, y entendemos que posiblemente hayan varias otras que podrían surgir de investigaciones de la CNDC o por denuncias de otros actores del resto del mercado en general (es decir, no limitado al ecosistema de pagos). En nuestro caso, decidimos dar un paso adelante no sólo porque nos vemos afectados como competidores, sino porque entendemos que no corresponde avalar por omisión aquellas conductas que infringen la Ley y limitan la libertad de elección de los usuarios”, afirmó Eraso Lomáquiz.

“En nuestro camino, como toda empresa, nos encontramos con múltiples desafíos técnicos, comerciales y regulatorios. No obstante, siempre nos sorprendió ver cómo Mercado Libre ha generado barreras artificiales muy manifiestas que sólo se multiplican, volviéndose cada vez más grandes y profundas en detrimento de todo el ecosistema de pagos”, añadió.

En este marco, Modo solicitó que la CNDC dicte una medida cautelar y obligue a Mercado Libre a que:

Otorgue acceso inmediato a su marketplace a las billeteras digitales competidoras de Mercado Pago, en particular, que atienda positivamente la solicitud cursada por Modo para operar como botón de pago dentro del marketplace de Mercado Libre.

Otorgue acceso inmediato a su marketplace a los adquirentes, agregadores y aceptadores competidores de Mercado Pago.

Cese la venta atada entre el marketplace de Mercado Libre y la billetera digital de Mercado Pago, permitiendo que los comercios/vendedores del marketplace de Mercado Libre reciban sus cobros por ventas directamente en la cuenta bancaria o de pago de su elección.

Cese de manera inmediata la negativa de interoperabilidad y haga sus QR interoperables tanto para PCT como para pagos con tarjeta, sin discriminar ni degradar el servicio para otras billeteras.

Haga interoperable su billetera digital para que los usuarios de Mercado Pago puedan iniciar pagos con tarjeta en medios de pago ofrecidos por adquirentes y/o agregadores competidores de Mercado Pago.

