Por la recesión y el fin de la obra pública, se desplomaron la industria y la construcción en marzo

En un contexto de recesión y eliminación de las partidas destinadas a la obra pública, la industria experimentó una caída interanual de 21,2% en marzo mientras que la construcción registró un desplome de 42,2% en la comparación con el mismo mes de 2023.

Según informó esta tarde el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), el índice de producción industria manufacturero (IPI) acumuló un retroceso de 14,8% en el primer trimestre y anotó un retroceso de 6,3% respecto a febrero.

Desplome generalizado en la industria

En ese sentido, las 16 divisiones de la industria manufacturera que releva el INDEC presentaron contracciones. En orden a su incidencia en el nivel general, cayeron “Alimentos y bebidas”, 14,2%; “Maquinaria y equipo”, 37,9%; “Industrias metálicas básicas”, 34,0%; “Productos minerales no metálicos”, 35,8%; “Otros equipos, aparatos e instrumentos”, 42,8%; “Madera, papel, edición e impresión”; 19,3%; “Muebles y colchones, y otras industrias manufactureras”, 40,4%; “Vehículosautomotores, carrocerías, remolques y autopartes”, 25,2%.

También se derrumbaron “Productos de metal”, 24,6%; “Productos de caucho y plástico”, 23,3%; “Prendas de vestir, cuero y calzado”, 21,3%; “Sustancias y productos químicos”, 4,8%; “Productos textiles”, 25,1%; “Productos de tabaco”, 20,2%; “Refinación del petróleo, coque y combustible nuclear”, 4,0%; y “Otro equipo de transporte”, 19,8%.

Para observar un nivel de hundimiento de la actividad industrial tan pronunciado es necesario retrotraerse a los meses de confinamiento durante la pandemia de coronavirus. Por ese entonces, el repunte llegó de la mano de la reapertura de las fábricas y la puesta en marcha de la producción.

Caída sin freno de la construcción

En cuanto al indicador sintético de la actividad de la construcción (ISAC), mostró una baja acumulada de 30,3% a lo largo de los primeros tres meses del año. Las noticias también fueron negativas en la serie desestacionalizada: retrocedió 14,2% en relación con el mes previo.

"Los datos del consumo aparente de los insumos para la construcción en marzo de 2024 muestran, con relación a igual mes del año anterior, bajas de 69,2% en asfalto; 54,3% en hierro redondo y aceros para la construcción; 53,8% en placas de yeso; 46,6% en yeso; 46,1% en hormigón elaborado; 43,7% en ladrillos huecos; 43,1% en cemento portland; 41,6% en mosaicos graníticos y calcáreos; 40,5% en cales; 38,2% en pisos y revestimientos cerámicos; 37,7% en artículos sanitarios de cerámica; 32,8%en el resto de los insumos (incluye grifería, tubos de acero sin costura y vidrio para construcción); y 24,0% en pinturas para construcción", reza el informe del organismo estadístico.

La decisión del gobierno de Javier Milei de aplicar un ajuste draconiano sobre los recursos vinculados a la obra pública explica, en parte, el desmoronamiento del sector constructor, que ya venía exhibiendo señales de freno en el primer bimestre de 2024.

En los últimos días, el presidente de la Cámara Argentina de la Construcción (CAMARCO), Gustavo Weiss advirtió que se perdieron 100.000 puestos de trabajo en los últimos meses y consignó que "la recuperación tiene que venir por el lado del Estado, tanto nacional como provincial, en inversiones públicas.

"Si no hay inversión en la obra pública, no va a haber recuperación. Del sector de la construcción seguro y de la economía en general", reparó Wiss en declaraciones radiales. Bajo su perspectiva, el rubro constructor "es uno de los sectores más dinámicos de la economía" y "si no regresa a tener un nivel de actividad importante, tracciona para abajo la actividad económica general".

Fuente: Perfil