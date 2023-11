Conmovedor: una de las hijas de Nicole Neumann leyó una carta en el casamiento

La reciente boda de Nicole Neumann y Manu Urcera no solo fue un evento de ensueño, sino que también estuvo marcada por profundos momentos emocionales. Paula Varela, panelista de Socios del Espectáculo, reveló que Allegra Cubero, una de las hijas de la modelo, fue la protagonista de uno de esos momentos significativos al leer una carta llena de amor tanto para su madre como para el novio.

"Hubo un momento muy emotivo en el casamiento de Nicole con su hija Allegra", compartió Varela, destacando la conexión especial entre madre e hija en este día tan especial. Luego, detalló cómo la emoción de Allegra se hizo evidente durante la lectura de la carta: "Cuando le tocó leer una carta, se emocionó tanto que no pudo continuar y la hermana de Manu la leyó por Allegra. Dicen que ese fue uno de los momentos más emotivos".

Ausencia de Indiana Cubero y los motivos

La hija mayor de Nicole, Indiana Cubero, optó por no asistir a la boda en Neuquén. Pía Shaw reveló los motivos detrás de esta decisión: "Indiana no va por varios temas. Uno, el colegio. Ya tiene varias faltas". Aunque la boda duraba casi tres días, Shaw señaló que Indiana decidió no viajar y añadió: "El otro tema es que no se siente demasiado cómoda".

A pesar de la ausencia de Indiana, Allegra y Sienna Cubero no se perdieron el especial evento. "Por el tema de las faltas y de unas materias que tenía que dar, decidió no ir. Sus dos hermanas viajaron en avión privada ayer. Ellas sí estarán acompañando a su mamá", afirmó Pía Shaw, destacando la presencia de las otras dos hijas de Nicole Neumann en este día tan importante.