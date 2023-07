El sentido mensaje del hermano de Silvina Luna

El abogado Fernando Burlando compartió en sus redes sociales el segundo parte médico autorizado por la familia de Silvina Luna y firmado con fecha 3 de julio de 2023 por la Dirección Médica del Hospital Italiano, después de que se diera a conocer extraoficialmente la noticia de que la modelo había tenido que ser intubada nuevamente en la terapia intensiva del nosocomio, donde se encuentra internada desde hace más de dos semanas.

“El sábado 01 de julio, la paciente requirió asistencia ventilatoria mecánica a causa de su debilidad muscular generalizada. No se encontraron nuevas complicaciones en los últimos estudios”, comienza diciendo el comunicado. Y sigue: “Actualmente, continúa con asistencia respiratoria mecánica, está despierta y con signos vitales estables. Permanecerá internada en el servicio de Terapia Intensiva, donde se le realizarán estudios adicionales y brindarán los tratamientos necesarios”.

Junto a la publicación del parte, el letrado que patrocina a la modelo en la demanda por mala praxis contra Aníbal Lotocki que llevó adelante de manera conjunta con Pamela Sosa, Estefi Xipolitakis y Gabriela Trenchi, agregó: “Al último parte médico difundido, los familiares y cercanos afectos de Silvina Luna, simplemente deseamos agregar que pelea con todas sus fuerzas sostenida por nuestro amor, el de todos ustedes (con sus permanentes mensajes de recuperación) y la impecable labor del cuerpo médico y personal de salud del Hospital Italiano, para quienes no alcanzan nuestras palabras de agradecimiento”.

Es en medio de ese panorama que quien se acercó a la institución fue Flor de la V a la espera de tener de primera mano información respecto de cómo evoluciona la salud de su colega. “Al principio, la familia había decidió no dar a la prensa un parte médico para mantener el bajo perfil. Después lo sintieron necesario por las especulaciones y las cosas que empezaron a trascender”, advirtió la conductora de Intrusos.

Así las cosas, aclaró: “Durante el fin de semana se habló muchísimo. Hubo muchas especulaciones y cadenas de oración. Entonces, ayer (por el domingo), yo me acerqué al Hospital Italiano a saludar al hermano. Yo sabía que no la iba a ver, porque una paciente que está en ese estado, uno no puede entrar a terapia intensiva”.

Sin embargo, continuó: “Me acerqué porque quería sacarme las dudas, por la información que se decía, y quería abrazar al hermano. Silvina es una querida amiga desde hace muchos años. A mí me entristece completamente todo lo que está sucediendo”.

Teniendo en cuenta lo que se está viviendo, Flor explicó: “La familia se mantiene con bastante hermetismo. Pero el hermano (Ezequiel) fue muy gentil. En el momento que yo fui le estaban haciendo un estudio, pero me mandó un mensaje hermoso, que le agradezco, y también fue alentador”.

“Simplemente voy a contar un fragmento, porque yo le escribí una esquelita para que se la diera a Silvina de parte mía, y me dice: 'esto seguramente se lo vas a decir vos. Y se van a juntar'. Me fui a mi casa más tranquila”, reveló Flor, conmovida por las palabras de Ezequiel.

Burlando, por su parte, también se refirió a la causa contra Aníbal Lotocki, quien le realizó una operación estética a Luna en octubre y noviembre de 2011, donde le colocó microesferas de polimetil metacrilato (PMMA) en la cola y eso le generó una hipercalcemia que le produjo una insuficiencia renal aguda. “¿Por qué sigue operando Lotocki?”, le consultó Florencia de la V. “Porque no tiene sentencia firme, hay una presunción de inocencia aunque haya habido una sentencia condenatoria grave, de cuatro años, que debe cumplir en prisión, sumado a varios años de inhabilitación. Es por eso que se siente como una gran injusticia pero es parte de la justicia que a veces tiene tiempos lentos”, respondió el abogado ya sobre la causa y las denuncias.

