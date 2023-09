La decisión final que tomó el hermano de Silvina Luna: Era muy difícil que viviera sin estar conectada

En LAM (América) se dieron detalles de cómo fue que Ezequiel tomó la decisión de que se finalice la asistencia para su hermana Silvina Luna, quien estaba internada desde principios de junio en el Hospital Italiano y falleció este jueves 31 de agosto al mediodía.

“Fue una decisión muy difícil que tuvo que tomar su hermano, obviamente recomendado por los médicos, que en varias oportunidades se lo fueron planteando, porque era muy difícil para el único familiar directo que tenía Silvina, tomar la decisión sobre la vida de su hermana”, comenzó contando Ángel de Brito al reconstruir el diálogo con los allegados a la modelo.

“Uno no es médico y por ahí no entiende que ya no se puede hacer más nada, esa era la realidad de Silvina. Ya nada respondía”, agregó el conductor del ciclo. “Los médicos se lo tuvieron que explicar un par de veces. Esto no lo hablé con Ezequiel, pero me lo cuenta gente cercana, porque como a cualquiera de nosotros, al principio viene la negación de no querer soltar y tratar de buscar hasta el último segundo alguna posibilidad para que siga con vida. Y de un milagro, también”, contextualizó De Brito acerca del cuadro de situación al que debía enfrentarse el hermano de la ex participante de Gran Hermano.

“Ayer, cuando la intubaron, le volvieron a decir que no había mucho más por hacer desde la medicina y que era muy difícil que Silvina viviera sin estar conectada a los aparatos. Finalmente comprendió que era lo mejor para su hermana dejarla ir”, describió De Brito. “Estaba muy debilitada, con nuevas infecciones. Ayer tomaron la decisión que finalmente se llevó a cabo hoy”, cerró el conductor en el relato.

Silvina Luna murió a los 43 años en el Hospital Italiano donde estaba internada desde principios de junio. La modelo sufría de una insuficiencia renal aguda producto de una mala praxis en una operación estética realizada por el doctor Aníbal Lotocki en 2011 y aguardaba un trasplante de riñón, que se demoró tras haber contraído una bacteria que derivó en su internación durante dos meses y medio.

“Silvina ya no está más con nosotros”, dijo Flor de la V al aire de Intrusos (América) en el mediodía del jueves. Consternada en llanto, la conductora confirmó la triste noticia luego de hablar con Fernando Burlando, abogado de la modelo. Antes, Jorge Rial había anticipado cómo venía la salud de Luna. “Todo lo que vamos a contar es esto, esta decisión familiar, obviamente, de desconectar a Silvina. Lamentablemente esto acaba de suceder. Está en manos de Dios, o lo que vos creas”, dijo en Argenzuela (Radio 10).

Desde su ingreso al nosocomio, la actriz permaneció sedada y con respirador artificial hasta el jueves 29 junio, cuando experimentó una leve mejoría. Luego su estado de salud estuvo oscilante, entre avances y retrocesos. El último parte médico oficial que emitió el hospital se dio el 17 de agosto y manifestaba una evolución dentro de la gravedad general del cuadro. “Se encuentra respirando por sus propios medios, con rehabilitación kinesiológica, nutricional y psicológica”, decía el escrito. Sin embargo, Burlando se mostró preocupado en la tarde del miércoles. “Silvina está realmente luchando por su vida, por su recuperación. Está siendo una lucha incansable. Y estas cosas hacen que no se sepa qué puede pasar”, dijo en el ciclo Poco Correctos (El Trece).

