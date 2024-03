La prima de Luis Miguel reveló detalles de la madre del cantante: "La visito regularmente"

En el año 2018 capturó la atención internacional Honorina Montes, una mujer que deambulaba por las calles de Buenos Aires, debido a su asombroso parecido con Marcela Basteri, la madre desaparecida de Luis Miguel. Este caso revivió las especulaciones y el misterio en torno al destino de quien se perdió el rastro hace casi cuatro décadas, sumiendo a su familia y seguidores en una búsqueda interminable por la verdad.

Luego de un tiempo, esta mujer fue internada en un hospital psiquiátrico en Buenos Aires, donde hasta este momento se encuentra, y quien, según las afirmaciones de una de las primas del cantante, no hay dudas de que es la mujer de la que tanto se especuló en los últimos años. Así, tras años de incógnitas, la verdad sobre el destino de Basteri puede finalmente salir a la luz.

En las últimas horas, en charla con Mañanísima (El Trece), el ciclo conducido por Carmen Barbieri, habló Lorena Basteri, familiar directa del cantante. “Una vez que la reencontramos no desapareció más. Ella vive en un nosocomio de la provincia de Buenos Aires y la voy a visitar periódicamente, está viva. Mi único objetivo en esta búsqueda era encontrar a la sobrina de mi abuela”, para luego explicar su parentesco: “Yo soy nieta de Carolina Basteri, hermana de Sergio Basteri, que es el abuelo de Luis Miguel y el papá de Marcela. Yo soy prima de Luis Miguel”

Respecto de cómo se encuentra de salud la mujer internada, aclaró: “Ella está con sus complicaciones propias de la edad, pero bien. Me reconoce. Yo lo que te puedo asegurar es que Marcela vive, es la persona que yo voy a visitar, es la mamá de Luis Miguel. Después, lo que decida él, no es un terreno en el que me quiera meter. Mi único objetivo en esta búsqueda era encontrar a la sobrina de mi abuela. Lo logré, la voy a visitar, está dentro de lo que se puede decir bien, está en un nosocomio donde la cuidan, come y le dan su medicación”.

Luego se refirió a uno de los grandes misterios de Luis Miguel: el vínculo real con su madre. “Por lo que yo he escuchado ahí dentro, él ha ido. Yo la verdad que no lo puedo comprobar, no sé si es real o no. Ahí en ese terreno no me puedo involucrar, expresó sobre las especulaciones en torno a las posibles visitas del cantante a su madre. “Yo solo escucho lo que ella tiene ganas de comentar. Sí, por ejemplo, le he preguntado de mi abuela y de las historias familiares, pero no de la relación con sus hijos”, aclaró. Sin embargo, destacó un hecho que encendió las alarmas: “Es la única que en su momento tuvo custodia, el resto de las internas pueden salir libremente fuera del nosocomio y ella no. Pero bueno, cuando vamos sí está muy contenta”.

Aquella mujer en situación de calle surgía como la pista más firme: el parecido era notable, al igual que determinadas circunstancias. Por lo pronto, no sonaba descabellado que estuviera en la Argentina: aunque nació en la Toscana, Italia, Marcela Besteri creció a la vera del Río de la Plata.

Hija de Sergio Basteri, un soldado con gran talento para el canto, y Vanda Tarroso, ama de casa, Marcela fue dejada en un orfanato siendo apenas una niña. Su padre había decidido venir a Buenos Aires para escapar de la miseria; su esposa no quiso acompañarlo. Años después, cuando la nena ya tenía 10, Basteri regresó a Italia pero solo para buscar a si hija: de la mano juntos cruzaron el Atlántico para instalarse en la más europea de las ciudades de América Latina.

Concluida su adolescencia, Marcela conoció a un cantante español en un verano en Mar del Plata. Se enamoró perdidamente de Luis Gallego Sánchez, un joven histriónico, decidido y embaucador (no solo en sus encantos) que se presentaba como Luisito Rey. En pleno idilio, queriendo forjar un futuro juntos, se mudaron a Puerto Rico: allí nació el primer hijo, Luis Miguel. Ya en México tendrían dos varones más.

Lo que sigue es más conocido. Y lo redescubrió Luis Miguel, la serie, estrenada en aquel 2018: los pasos iniciales de esa promesa precoz de la canción, las presiones de un padre poco afectivo y un empresario inescrupuloso, los temores de su madre al sentir que su hijo mayor era explotado, la desaparición de la mujer, sin dejar rastro alguno.

