Marina Calabró y Rolando Barbano confirmaron el inicio de su relación al aire: "Nos estamos conociendo"

Luego de que Marina Calabró confirmara su relación con Rolando Barbano , todas las miradas del ambiente se posaron sobre el especialista en policiales. Fiel a su estilo, el periodista intentó mantener el bajo perfil, aunque deslizó detalles de su vínculo y hasta halagó a su pareja.

Horas antes, el periodista había sido abordado por un móvil de LAM y al ser consultado por el cronista sobre si estaba de novio, Barbano buscó evitar la pregunta, aunque no dejó de lado sus emociones: “No me gustan las etiquetas. Soy un ser sintiente de toda la vida, estoy muy bien ahora, estoy contento. Me divierte que Yanina y Marina generen temas de conversación en el pase. Ellas sabían que iba a tener mucho rebote todo lo que pasara en el pase. Siempre le juego con eso a Marina”.

En un intento por ir más allá, el movilero le preguntó si apostarías a la convivencia. Entre risas, Barbano devolvió: “Qué rápido todo, más rápido que mi moto. No sé, no me he planteado nada por el estilo. No tengo una postura tomada, he tenido relaciones en convivencia y otras no. No tengo un dogma que te digo 'no conviviría o si'. Ahora vivo solo, por ejemplo. Yo no hablo con toda mi familia. En los temas de mi intimidad son bastante receloso. Estoy bien y no quiero que quede mal. No estoy desmintiendo nada”.

Tras las declaraciones de ambos, durante la mañana de este jueves en el ciclo Lanata sin filtro, donde son columnistas, fueron encarados de inmediato por Jorge Lanata: “¿Hay algo que usted nos quiera contar?”, momento en que Calabró intentó esquivar la pregunta: “A ver ,déjeme pensar. Sí, que ayer hicimos dos horas con Majul, que hizo de 9 a 11″, en clara referencia a su presente en El Observador.

Sin embargo, Jorge Lanata no lo dejaría ahí: “¿Algún dato más personal?”. Allí fue que Marina Calabró abrió su corazón: “ Estoy muy buen, estoy feliz, la vida me sonríe, y no se me ocurre nada más ”. De inmediato la mirada giró sobre Barbano, quien expresó: “Estoy muy contento por el rating de mi programa, Cámara del crimen. Pero bueno, si es una composición tema abierto, uno elige. ¿Quiere que le hable de la crisis de Boca?”.

Tras ello, Lanata fue al hueso: “¿Ustedes tiene un vínculo más allá del compañerismo laboral?”. Completamente avergonzado, Barbano intentó una explicación: “Hay vínculo de solidaridad, de empatía, de camaradería”. El conductor lo frenó y expresó: “Yo creo que lo lógico sería, en términos de periodista de espectáculos, como soy, lo lógico sería que ustedes anunciaran su relación en este programa, que los ha visto crecer y envejecer. Déjense de romper las bolas y de dar vueltas y cuenten lo que tengan que contar, esto es lo que yo digo. No los quiero apretar ni nada”.

Sin más preámbulos, Calabró destacó: “¿Sabe qué es lo más paradójico de todo esto? Que cuando yo llego al Observador, siento que Yanina me va a apretar, y creo que Lanata después es un bálsamo. Ustedes son iguales disfrutan las mismas maldades, aprietan en el mismo lugar. Mire, se lo voy a contestar como se suele utilizar en el mundo del espectáculo, pero usted me va a odiar por eso, aunque es un título hermoso, nos estamos conociendo “.

Tras ello, Rolando explicó: “Ayer hablaba con ella porque me entrevistaron acá en la puerta y preguntaron qué éramos, y dije que compañeros de trabajo, ¿qué iba a decir?¿que nos estamos conociendo? la verdad es que nos conocemos como compañeros de trabajo hace un montón de tiempo, por lo que quedaba absurdo. No puedo poner etiquetas, porque sabe cómo somos los jóvenes”.

De inmediato los columnistas de sumaron a la charla y fueron más directos todavía: “¿Están saliendo?”, ante lo que Marina no dudó en contestar en forma afirmativa: “Y anote que la valentía corrió por mi cuenta”, destacó ella, ya los dos sonrojados por el momento que estaban viviendo.