La reacción de Lali Espósito al conocer el triunfo de Milei y sus seguidores le contestaron en las redes sociales

La agenda de este último domingo en la Argentina definitivamente estuvo marcada por el devenir de las Elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) presidenciales. Pese a que está en España en el marco de su gira, Lali Espósito siguió con atención lo que estaba pasando en su lugar de origen. “¿Ya votaron, che? Cuenten”, preguntó en Twitter a sus seguidores. Entre las cientos de respuestas recibió la de Moria Casán. “Por votar con ganas de penetrar la urna. Aguante la democracia. Loven reina”, le escribió la diva con su habitual desenfado.

Ya votaron che ? Cuenten — Lali (@lalioficial) August 13, 2023

Y horas más tarde, cuando se conocieron los primeros resultados que dieron como contundente ganador a Javier Milei, Lali volvió a expresarse. “Qué peligroso. Qué triste”, planteó la también actriz en la misma red social, manifestando cierta preocupación ante el nuevo panorama que se abre a partir de ahora en la política nacional.

Que peligroso. Que triste. — Lali (@lalioficial) August 14, 2023

El mensaje generó una fuerte reacción de sus seguidores y acumuló en pocas horas más de 16 mil comentarios.

“Lali, se ve que estás muy lejos de una casa de familia normal argentina. Donde el trabajo de cada día es lo que pone el pan en la mesa y donde el modelo político de las últimas décadas los empobrece cada día más. Lo peligroso es que tus hijos no coman”, planteó un usuario llamado Manu Bisiglia, que también le recomendó que “siga cantando”.

En la misma línea, Nicolás Raffo agregó: “Peligroso es cualquier cambio, pero triste es la gente que muere de hambre. Triste es que te maten por un celular y salgan en 12 horas. Triste es como entran las drogas al país. Triste es lo que se vive todos los días en el país”.

Otros seguidores le recriminaron no haber sentado posición en repudio de los niveles de pobreza o por la alta tasa de inflación.

“No te vi decir nada ni por Cecilia cuando la descuartizaron los representantes del gobierno actual, ni cuando el delincuente defendido por una diputada K mató a una nena de 11 años de una piña en la panza. Peligrosos son ustedes mirando para el costado mientras la gente se caga de hambre y es asesinada en la calle yendo a laburar o a estudiar”, le recriminó una persona identificada con el nombre @GordoInsuista.

“Milita un gobierno que liberó violadores en pandemia, pero Lali le tiene miedo a Milei”, ironizó otro de sus seguidores y posteó una foto de la cantante junto a la legisladores de Unión por la Patria Ofelia Fernández.

En tanto, Dady Brieva habló desde C5N, donde formó parte del panel de una emisión especial del canal, que alcanzó un gran número en el rating. “Volvamos a esto de la grieta...Porque si no, repetimos y sumamos, y yo hago: 'Wow, wow, wow'. ¡Como dice Esmeralda Mitre! Yo digo: Cristina (Fernández) no está más y Máximo (Kirchner) debe estar en Holanda, no sé, no lo vi. A Wado (De Pedro) tampoco. Saquemos de la agenda el tema de la grieta ya. Lo venimos arrastrando como mochila y me parece que lo tendríamos que descartar ya. Yo creo que la grieta ya no existe”, dijo el Midachi.

Fuente: Infobae