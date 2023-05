Miley Cyrus batió un nuevo récord. "Flowers" llegó al billón de reproducciones

Miley Cyrus no para de batir récords con su última producción discográfica Endless Summer Vacation y que tiene el hit “Flowers” . Este himno de la estrella del pop se convirtió en la canción que más rápido alcanzó los 1.000 millones de reproducciones en la historia de Spotify.

“Algunas flores nunca se marchitan”, escribió la cantante en un posteo en sus redes sociales. También agradeció a los fans en el mensaje que se destaca junto al gráfico “Billions Club”. Los seguidores la felicitaron por este importante logro para su carrera.

“Flowers” alcanzó el hito de mil millones de reproducciones en un récord de 112 días desde su lanzamiento el 12 de enero como simple de su último disco. Desde entonces, Miley Cyrus pasó ocho semanas no consecutivas en el número 1 en el Billboard Hot 100 y encabezó las listas globales de Billboard durante aún más tiempo, con 12 semanas en el Global 200 y 13 en el Global de los Estados Unidos.

A principios de enero, la intérprete de “Party in the U.S.A.” anunció la salida de un nuevo disco compartiendo un teaser con sus fans. “Endless Summer Vacation. El álbum. 10 de marzo”, fue el texto que acompañó al video donde la cantante aparece en el borde de una piscina, con el detalle de su brazo cerca del agua, un helicóptero fuera de foco, una palmera y un trapecio. Todo con efectos de edición y su particular voz contando una historia.

Las nuevas canciones fueron grabadas en Los Ángeles y producidas con Kid Harpoon, Greg Kurstin, Mike WiLL Made-It y Tyler Johnson. Miley describió al álbum como su carta de amor a Los Ángeles.