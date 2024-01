Noelia Marzol habló de la charla privada que tuvo con Flor Vigna tras su fuerte cruce: qué se dijeron

Lejos parece haber quedado el escándalo de Flor Vigna con Noelia Marzol después de que ambas pudieran mantener una profunda charla en la que dirimieron sus diferencias y compartieron sus sentimientos.

Ahora, en una que dio a LAM, Noelia dio algunos detalles de esta charla: “Hablamos y tuvimos una conversación muy linda. Entendí un par de cosas que tal vez le pueden estar pasando a ella. La verdad es que a mí me sensibilizó. Yo ya lo dije, a partir de que fui madre, algo sucedió en mí que todo me sensibiliza mucho”, comenzó diciendo.

“La sentí que realmente no la estaba pasando bien, así que yo ya no tengo nada más para decir. Para mí es un capítulo que está más que concluido y está todo re bien, de verdad”, agregó, dejando en claro que pudo limar asperezas con la cantante.

En cuanto a los pormenores de ese ida y vuelta, Marzol prefirió mantenerse cauta: “Me lo guardo. Si ella lo quiere contar alguna vez, lo dirá, pero sí lo hablamos y coincidimos en la manera de pensar y listo, ahí quedó”.

Por otro lado, una de las finalistas de Bailando 2023 reconoció que logró saber cuál era el nombre de los famosos candidatos que habían compartido y que la joven sacó a la luz: “También se lo pregunté. Era los que yo pensaba, los que todos conocen”, expresó, después de que Ángel de Brito confirmara que son Nico Occhiato y Mati Napp.

Y sobre los motivos que habrían angustiado a Vigna, cerró: “No sé si me corresponde a mí contarlo, pero hasta donde puedo decir, creo que ella quedó dolida por una situación con una persona y en un momento que se sintió un poco expuesta, trató de sacar eso a flote; pero tiene muy en claro con quién tiene que canalizar eso que le pasa feo. Me dijo 'no era con vos, era con otra persona'. Ella tiene clarísimo hacia dónde tiene que apuntar, pero en ese momento de exposición y con la cámara, le pasó eso y lo dijo de esa manera”.

LA RESPUESTA DE NOELIA MARZOL TRAS EL LLANTO Y PEDIDO DE DISCULPAS DE FLOR VIGNA

Luego de que Flor Vigna se mostrara muy angustiada y rompiera en llanto en un video que subió a las redes en la que le pide disculpas a Noelia Marzol tras su fuerte cruce, la bailarina también dijo lo suyo a través de un significativo posteo.

“@florivigna estamos cuidando el equipo. No me gusta verte mal. Asperezas limadas. Disfruta lo lindo, hermosa. Capítulo más que cerrado. Gracias por la charla de hoy”, escribió Marzol en Instagram Stories, junto a una foto donde se ve con el bailarín y compañero de Bailando 2023, Jony Lazarte, y la coach, Damasia Ochoa (que había sido equipo de Flor cuando fue participante).

Historia de IG

Por su parte, Vigna reposteó la publicación y se mostró muy feliz de la conversación que mantuvieron en privado después de las repercusiones que había despertado su polémico ida y vuelta en la nota que dieron a LAM: “Gracias por la charla, me hizo bien”.

Fuente: Ciudad Magazine