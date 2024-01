Quién sería el nuevo novio argentino de Shakira: tiene 44 años y es productor

La cantante colombiana Shakira decidió dejar atrás su año 2023 y parece encarar una nueva temporada con un nuevo amor . Según medios internacionales, la artista estaría en pareja con un productor musical de 44 años con nacionalidad argentina que fue miltipremiado por su labor.

Durante todo el año se enfocó, además de en su familia, en su carrera musical y sacó uno de los hits mundiales más destacados que fue la BZRP Music Session Vol. 53 y Acróstico con la colaboración de sus hijos.

A pesar de haber sido vinculada con famosos como el actor Tom Cruise, el piloto de Fórmila 1, Lewis Hamilton y el jugador de la NBA, Jimmy Butler, nada fue serio ni prosperó hasta entonces que fue relacionada a un reconocido productor musical.

Se trata de Rafael Arcaute , es argentino y tiene 44 años y, según el periodista Javier Ceriani, llega “años detrás de ella”. “Se conocen desde hace muchos años. Él ha viajado en varias ocasiones a ayudarle en producciones. Ella le está dejando de a poquito que entre en su corazón. Lo que me han dicho en los últimos días es que Shakira estaría aceptando dar un paso más”, añadió. Sin embargo, no hubo presentación oficial a su familia.

Shakira y Rafael Arcaute

Es músico, técnico e ingeniero de sonido del mundo del rock nacional. Empezó con Luis Alberto Spinetta hace 21 años. Luego trabajó con Babasónicos, Diego Torres, Lali, Ilya Kuryaki & Th Valderrama, pero también artistas como Calle 13, Camilo, Carlos Vives, Nathy Peluso y C. Tangana, entre otros.

Ganó 11 premios Grammy Latinos y estudió Licenciatura en Composición en la Universidad Nacional de Quilmes, luego de recibirse en la Escuela Superior de Comercio Carlos Pellegrini en Buenos Aires. Actualmente pertenece a Sony Music desde 2018.

Shakira y Rafael Arcaute

Aseguran que Gerard Piqué dejó a Clara Chía para reconquistar a Shakira

A casi un año del lanzamiento del himno de Shakira y Bizarrap, nuevos detalles sobre el final de la relación entre la colombiana y Gerard Piqué continúan saliendo a la luz. Recientemente se pudo conocer que, luego de que la cantante haya descubierto las infidelidades de su pareja con Clara Chía Martí, ambos habrían intentado recomponer la relación.

Shakira, Pique y Clara Chía Marti

Según las periodistas españolas Lorena Vázquez y Laura Fa, Shakira y el exfutbolista no le habrían puesto un punto final a su matrimonio inmediatamente después de conocerse las infidelidades de Piqué. En cambio, la pareja se habría dado una segunda oportunidad en abril de 2022 para comenzar de cero.

Debido a este intento de reconciliación, Gerard Piqué habría tenido que dejar a Clara Chía para regresar con la madre de sus hijos. Sin embargo, la relación no prosperó y, poco tiempo después, volvió a los brazos de la joven modelo. “Lo intentaron, pero no funcionó. La suya fue, y es, una relación muy pasional, para lo bueno y para lo malo”, había explicado el medio español El Periódico.

A su vez, el portal de noticias dio más información y aseguró que la colombiana no estaba al tanto del vínculo que Piqué mantenía con Chía Martí, mientras aún intentaban salvar su matrimonio. “Shakira, en ese momento, desconocía por completo la relación que su ex ya mantenía con Clara Chía y no fue hasta el mes de agosto cuando le puso nombre y cara a su sustituto”, sostuvieron.