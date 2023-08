Se conocieron nuevos detalles de la pelea entre Natalia Oreiro y Pampita

Carolina "Pampita" Ardohain estuvo en el programa LAM y volvió a poner el foco en un supuesto affaire que involucra a Natalia Oreiro y Benjamín Vicuña.

Pampita ahondó en su relación actual con Benjamín Acuña, dando detalles sobre la convivencia del actor con su esposo, Roberto Moritán, y dejando en claro con quién se niega a colaborar en cualquier proyecto laboral futuro.

Durante su aparición en LAM, se le preguntó si había algún colega femenina con la que no estaría dispuesta a trabajar. En un momento revelador, Pampita mencionó sin rodeos que había una figura en el medio que no consideraría para futuros proyectos debido a la falta de empatía "de mujer a mujer".

“Si hay, una. No lo haría porque me parece no tuvo empatía de mujer a mujer. De ella me lo esperaba. La he vuelto a ver cara a cara y todavía no le digo nada”. Según los rumores, se trataría de Natalia Oreiro, con quién ya tuvo un conflicto.

Carlos Monti compartió su perplejidad en el programa En Entrometidos: "Parece increíble, ya que si hay alguien que proyecta dulzura y sinceridad, es Natalia". La ironía no tardó en hacer su aparición, cuando Guillermo Pardini bromeó acerca de la dieta vegana de Oreiro: "Todos aquellos que afirman ser veganos, terminan siendo carnívoros", afirmó con una sonrisa.

El periodista de espectáculos Lucas Bertero, por su parte, aportó una perspectiva más amplia: "Aunque a Nico Cabré se le atribuían romances con cada actriz con la que trabajaba, esta actriz es política y moralmente correcta. Natalia siempre ha mantenido declaraciones serenas para mitigar situaciones, incluso en los momentos más turbulentos. Nunca ha buscado aprovecharse de la corriente mediática, manteniendo un perfil bajo a lo largo de su carrera", explicó.