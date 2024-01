Tini Stoessel: "Yo no me cargué ninguna familia y tengo pruebas"

Este miércoles en la transmisión de Rumis estuvo Tini Stoessel y Emilia Mernes, ambas artistas consagradas que cosecharon muchos éxitos en el 2023. Bajo la conducción de Lizardo Ponce y Agustín Sierra dieron detalles de los proyectos venideros.

Sin embargo, el fragmento que no tardó en viralizarse fue el de Tini Stoessel, que habló de los inicios de su relación con el campeón del Mundo, De Paul. “Yo no me cargué a ninguna familia”, comenzó.

Es que la cantante de 26 años fue acusada de comenzar este vínculo amoroso cuando el futbolista y Camila Homs todavía estaban juntos. “Estoy harta de que me digan eso”, detalló.

“Desde que el mundo es mundo pasa que a veces las personas se enamoran estando en pareja, eso sucede”, agregó. “Ahora me van a tildar de no sé qué. Yo no me cargué a ninguna familia y tengo pruebas”, advirtió para los dudosos.

“Estoy harta de que me vengan con el tema porque yo no tengo nada que ver. No puedo dar mi opinión tranquila porque ya me van a tildar de algo que no fui”, añadió. Su hermano, Fran Stoessel, que estaba a su lado, la apoyó.