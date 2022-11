Wanda se habría reconciliado con Icardi y desilusionó a L-Gante: "Mi respeto no vale plata"

Hasta este martes, L-Gante estuvo envuelto en rumores de romance con Wanda Nara, con quien grabó un videoclip de alto voltaje. Sin embargo, la ilusión de tener algo más con ella se derrumbó luego de ver que fue a la cancha junto a Mauro Icardi. Las imágenes lo sorprendieron bastante y no dudó en lanzar indirectas en las redes sociales.

“No compro con el fantasmeo, porque mi respeto nunca vale plata”, disparó filoso. La empresaria leyó el comentario y reaccionó de inmediato. “Que linda frase, aunque no la entendí”, le escribió la mediática. Por su parte, el retrucó desafiante: “Ya entenderás”.

Publicación L-Gante

En las últimas horas, Wanda mostró la limusina en la que se mueve por Estambul repleta de pétalos de rosas que formaban un corazón. El futbolista hizo un posteo similar, y sus seguidores no tardaron en especular con una reconciliación. Poco después, varios hinchas los retrataron en la platea del Galatasaray, y las fotos le llegaron a L-Gante, que se sintió usado por la mediática.

EL VÍNCULO ENTRE WANDA NARA Y L-GANTE

Hace dos semanas, Wanda Nara habló con LAM en el aeropuerto de Ezeiza. Ante las reiteradas preguntas por el músico de cumbia 420, se limitó a decir que no le quería poner un título a la relación que mantenían. “Hay buena onda. No tuvimos sexo, no soy tan liberal. Lo estoy conociendo”, comentó.

Días después, L-Gante se sentó en el mismo ciclo y detalló qué es lo que más le gusta de ella: “Me enamoro del corazón y del alma. Es buena gente, buena persona. Me sorprendió su sencillez. Lo noté en la naturalidad de cómo nos llevamos, aunque la gente nos haga muy diferentes en las redes sociales”.

En ese momento, aprovechó para aclarar que su vínculo no era por marketing, como muchos pensaban. “Eso es algo que nunca hice en mi vida. No se puede hablar mucho de una persona por un mes que la conocí, aunque pasamos varios momentos. Dejame hacer historia y te cuento más adelante qué pasa. El tiempo te lleva a las personas que te hacen bien”, cerró.

Todo indicaba que el reencuentro entre Wanda y el artista se iba a dar la semana próxima, cuando la mediática vuelva a la Argentina para entrar a la casa de Gran Hermano y cumplir con otros compromisos laborales. Sin embargo, después de la desilusión, él habría optado por alejarse.

Fuente: Todo Noticias.