Furia, a corazón abierto en Gran Hermano 2023: "Tengo leucemia"

Juliana "Furia" Scaglione reveló en la casa de Gran Hermano que tiene leucemia nivel 1, explicó cómo se siente y qué le dijeron los doctores que la atendieron en el Sanatorio Los Arcos.

Juliana comenzó su día siendo llamada al confesionario para así ser informada de que debía salir de la casa para ir a buscar sus resultados médicos. Estaba durmiendo con Mauro, que se despertó para decirle “va a estar todo bien” y “te quiero un montón”.

Furia fue y volvió con “Cariño”, su cabra, y el regreso fue menos efusivo que la ocasión anterior en la que había salido para los estudios. La doble de riesgo les dijo a sus compañeros que después iba a contarle lo que le dijeron los doctores, y fue abrazada por todos los presentes en el patio.

Horas más tarde, Juliana les contó su diagnóstico a Nicolás, Bautista, Martín, Mauro, Zoe, Florencia, Darío, Virginia, Federico y Emmanuel. El perro Arturo también se encontraba en la habitación.

“Tengo algo que es una ver..., pero no tengo que andar de tratamiento. y por ende, como estoy en nivel uno y no es el nivel cuatro, puedo seguir acá adentro. Chicos, tengo leucemia”, expresó Furia.

Los compañeros le preguntaron si estaba hablando en serio y ella explicó que sí. “No tengo que tratarlo porque está en nivel uno, tengo que sacarme sangre todos los meses para ver qué onda”, continuó Furia.

“Puede ser que a los cuarenta años me pegue el nivel 3 y cag.... Me dijeron que haga vida sana, que no fume tanto, porque bueno, ya saben el cigarrillo lo que hace, no puedo entrenar lo que entrenaba antes, no puedo ser atleta de alto rendimiento, pero sí entrenar”, enumeró la jugadora con respecto a lo que le dijeron los médicos.

Juliana les recalcó a sus compañeros que ella está bien y que deben quedarse tranquilos, porque si no lo estaría, no hubiesen permitido que continúe dentro de la casa de Gran Hermano.

“Quiero aclarar que este juego no hizo nada para que yo esté así. Debe ser por todo lo que yo me aguanté con mi familia. De la bronca que tengo, de cosas que no perdoné. Tengo que liberarme y sanar”, expresó la deportista.

“Hoy en día ustedes son mi familia por más que no quiera admitirlo”, les dijo Furia a sus compañeros de la casa de Gran Hermano cuando recibió el cariño de todos ellos.