El tremendo cara a cara de Martín Ku y Bautista Mascia en Gran Hermano: Sos un garca

El cerrado y consolidado grupo de Los Bro en Gran Hermano 2023, compuesto por Martín “Chino” Ku, Bautista Mascia y Nicolás Grosman comenzó a fisurarse y el ingreso de Coti Romero al reality ayudó a que ocurra.

En esta oportunidad, el Chino le reprochó con dureza al uruguayo que haya compartido con otros participantes de la casa información privilegiada, luego de tener el beneficio de ver las nominaciones de todos sus compañeros.

En ese tenso cara a cara estuvo Coti, a quien Bautista también la expuso por nominarlos, tras acordar que entre ellos no se votaban.

EL TREMENDO CARA A CARA DE MARTÍN “CHINO” KU Y BAUTISTA MASCIA EN GRAN HERMANO

Bautista: -Coti, sé que vos lo votaste al Chino y a mí. Y tus votos, Chino, fueron una porong...

Martín: -Pero vos entenderme por qué fue...

Bautista: -Básicamente porque no querías que te los cancelaran. Pero tiraste los votos a la basura... Quiero contarles a ellos también.

Martín: -Somos tu grupo, amigo. Pensá. Contanos a nosotros primero. Si yo tengo data, a las primeras personas que se las digo es a ustedes.

Bautista: -¿Vos tenés alguna duda de que te voy a contar todo?

Martín: -¡No puede ser que no me entiendas! Me estás diciendo que sí como para sacarme de encima. Me da bronca. Sos un garca, boludo.

BAUTISTA MASCIA, LETAL CON COTI ROMERO TRAS VER SU NOMINACIÓN EN GRAN HERMANO

Bautista: -¿Vos básicamente nos venís votando? ¿Para qué quiero enemigos si tengo un equipo así?

Coti: -Si iban entrar igual, Bautista. Iban a entrar igual sin mis votos.

Bautista: -Te voy a decir una cosa: sin tus votos, el Chino no entraba.

Martín: -Gracias. Gracias.

Coti: -No, gracias decime el domingo, cuando salga bien.

Fuente: Ciudad Magazine