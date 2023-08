El curioso motivo por el que la Torre Eiffel crece 15 centímetros por año

La emblemática Torre Eiffel , uno de los íconos más reconocibles del mundo, es testigo de más que el simple paso del tiempo. Aunque muchos asumen que su altura se ha mantenido constante desde su construcción, sorprendentemente, esta majestuosa estructura ha experimentado un crecimiento de 15 centímetros por año.

Diseñada por Maurice Koechlin y Émile Nouguier y erigida por el ingeniero Gustave Eiffel, la Torre Eiffel fue concebida originalmente como el elemento central de la Exposición Universal de 1889 en París. Su altura inaugural de 312 metros la convirtió en la estructura más alta del mundo, un título que mantuvo hasta 1931, cuando fue superada por el imponente Empire State Building con sus 381 metros.

Sin embargo, lo que sorprende a muchos es que la Torre Eiffel no se mantuvo estática en su altura. A lo largo de los años, este icónico monumento continuó su crecimiento hasta alcanzar los 330 metros, en parte debido a la adición de antenas en su cúspide. No obstante, los especialistas señalan que esta no es la única razón detrás de su extensión.

El misterioso crecimiento de la Torre Eiffel

El fenómeno que lleva a la Torre Eiffel a aumentar su altura en 15 centímetros anualmente es el resultado de su asombrosa capacidad de adaptación a su entorno. Más allá de este atributo, el hierro utilizado en su construcción es especialmente susceptible a las variaciones térmicas.

Cuando las temperaturas se elevan, la estructura experimenta un ligero crecimiento debido a la expansión térmica, un proceso natural en el que los materiales se dilatan con el calor. En contraste, durante los periodos más fríos, la Torre experimenta una contracción térmica y puede perder algunos centímetros de su altura. Sin embargo, es vital enfatizar que estos cambios son mínimos y no afectan la solidez de la estructura. Para los visitantes y observadores, estos ajustes son imperceptibles.

El asombroso enigma de la Torre Eiffel no se limita a su crecimiento vertical, ya que también presenta un cambio en su inclinación. Esto se debe a la interacción del sol con su imponente estructura. Dado que el sol incide directamente en uno de los cuatro lados de la Torre, se crea un desequilibrio que ocasiona su inclinación. A medida que el sol avanza durante un día soleado, la parte superior de la Torre adopta una curvatura más o menos circular con un diámetro aproximado de 15 centímetros.