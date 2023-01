El Parlamento de Perú rechazó el adelanto de las elecciones para fin de año

El Congreso de Perú rechazó el adelanto de las elecciones generales a 2023, tal como había pedido la presidenta, Dina Boluarte, en un intento de poner fin a las protestas que sacuden al país andino desde hace siete semanas, y aunque la decisión pareciera no tener vuelta atrás, el lunes habrá una "reconsideración" de esta votación a cargo de los mismos legisladores.

Con 45 votos a favor, 65 en contra y dos abstenciones, el Congreso rechazó la madrugada de este sábado la iniciativa del adelanto de elecciones presidenciales para diciembre de este año, inicialmente previstas para abril de 2024.

"Con esta votación queda rechazada la propuesta de reforma constitucional para el adelanto de elecciones", cerró el presidente del Congreso, José Williams. Al cierre de la sesión el fujimorismo presentó una "reconsideración" de esta votación, que será vista el lunes aunque es muy difícil que se revierta el resultado.

Cercada por protestas, bloqueos y problemas de escasez de combustibles y alimentos, la presidenta Boluarte pidió el viernes al Congreso adelantar las elecciones generales a diciembre de 2023, para salir del "atolladero" que sufre el país desde hace siete semanas, en el que han muerto 57 personas, 10 en circunstancias derivadas de los bloqueos de ruta y 47 por represión y hechos de violencia directa (uno de ellos policía).

"Pusimos a consideración de los ministros este proyecto de ley para adelantar a diciembre de 2023" los comicios en "fecha y hora que el Congreso diga", afirmó Boluarte en un acto de Gobierno.

Boluarte reconoció que las protestas, bloqueos y la violencia con que piden su renuncia en las calles se ha agudizado.

CRECEN LAS PROTESTAS

Perú es desde hace siete semanas escenario de manifestaciones que reclaman la dimisión de Boluarte, quien asumió en su calidad de vicepresidenta tras la destitución y detención del mandatario izquierdista Pedro Castillo el 7 de diciembre por haber intentado disolver el Parlamento, luego de sufrir más de una decena de intentos de vacancia de parte del Congreso.

Las protestas y bloqueos de ruta para reclamar la renuncia de Boluarte, el adelanto de comicios y, en menor medida, convocatoria a una asamblea constitucional, no dan tregua y generan escasez de combustible, alimentos e insumos médicos.



"No hay gas ni gasolina. En las bodegas solo se consiguen víveres no perecederos y todas las cosas están muy caras, hasta el triple de lo normal", aseguró Guillermo Sandino, un experto en marketing radicado en Ica.

Los ministerios de Defensa y del Interior anunciaron el jueves que la Policía y las Fuerzas Armadas desbloquearán las rutas del país tomadas por los manifestantes. Mientras tanto, en el centro histórico de Lima continúan convocándose manifestaciones a las que se espera la llegada de miles de peruanos desde todo el país.

