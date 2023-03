Estados Unidos sancionó a empresas que ayudan a fabricar drones que se envían a Rusia

El Gobierno de Estados Unidos anunció este martes sanciones a cinco empresas y a una persona china a las que acusa de ayudar al régimen de Irán a fabricar los drones que está enviando para apoyar a las tropas rusas en Ucrania.

El Departamento del Tesoro estadounidense explicó en un comunicado que las compañías sancionadas forman parte de una red con sede en China que vende y suministra miles de componentes aeroespaciales, que pueden ser utilizados para fabricar aviones no tripulados, a la Compañía Industrial de Fabricación de Aeronaves de Irán (HESA, por sus siglas en inglés).

Según Washington, HESA está involucrada en la producción de los drones Shahed-136, que Teherán ha estado enviando a Rusia. Esa firma iraní está sancionada desde 2008 por Estados Unidos por su vinculación con el Ministerio de Defensa persa y haber apoyado a la Guardia Revolucionaria.

Los restos de un drone destruido por la defensa ucraniana (Reuters)

Las empresas chinas designadas por Estados Unidos este martes son Koto Machinery y su compañía “pantalla” con sede en Hong Kong, Raven International Trade Limited, así como Guilin Alpha, S&C Trade y la firma Caspro. La persona sancionada es Yun Xia Yuan, que trabaja para S&C Trade.

En virtud de las sanciones, quedan bloqueadas todas las propiedades y activos que estas compañías e individuos puedan tener en territorio de Estados Unidos, y se prohíbe a los estadounidenses tener transacciones con ellos.

El Departamento del Tesoro también anunció que la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés), en coordinación con la Oficina Federal de Investigaciones (FBI), designó a cuatro entidades y tres individuos en Irán y Turquía por su implicación en la adquisición de equipos, incluidos motores de origen europeo de vehículos aéreos no tripulados en apoyo de los programas de drones y armamento de Irán.

Un drone fabricado en Turquía (Reuters)

Los sancionados son el Centro de Investigación Científica y Tecnológica para la Defensa (DTSRC), Amanallah Paidar, Farazan Industrial Engineering Inc., Arazan Industrial Engineering Inc., Murat Bukey, Ozone Havacilik Ve Savunma Sanayi Ticaret Anonim Sirketi, Ashghar Mahmoudi, y Selin Techinc Co.

De acuerdo a lo indicado por Washington, esta red opera en nombre del Ministerio de Defensa y Logística de las Fuerzas Armadas de Irán (MODAFL), que supervisa varias empresas implicadas en el desarrollo de drones y misiles balísticos.

“La bien documentada proliferación por parte de Irán de vehículos aéreos no tripulados y armas convencionales a sus representantes sigue socavando tanto la seguridad regional como la estabilidad mundial”, declaró el Subsecretario del Tesoro para Terrorismo e Inteligencia Financiera, Brian E. Nelson.