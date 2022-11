Un cohete chino caerá a la tierra este fin de semana y los restos podrían afectar zonas urbanas

Una sección del cohete chino Long March 5B caerá sin control este fin de semana sobre la Tierra, amenazando vidas humanas y daños a la propiedad. Aunque los científicos todavía no pueden predecir el lugar exacto, existe la posibilidad de que los restos de la nave que pesa 21 toneladas hagan una reentrada sobre grandes ciudades de los cinco continentes.

China está construyendo su estación espacial Tiangong y la basura de la obra que vuela sobre nuestras cabezas caerá de nuevo a la superficie de la Tierra entre el próximo viernes y sábado.

El lunes 31 de octubre, el cohete Long March 5B despegó del Centro de Lanzamiento Espacial de Wenchang, en Hainan, para llevar el tercer y último módulo, llamado Mengtian, a la estación espacial china.

La mayoría de las etapas de los cohetes descienden con los motores encendidos, lo que permite alejarlos de las zonas pobladas, pero el Long March 5B no tiene el sistema necesario para realizar una reentrada controlada que lo dirija hacia alguna parte remota del océano donde su caída no tenga consecuencias graves. A pesar de las falencias en el programa, la agencia espacial china no ha tomado precauciones dejando al azar el lugar en el que podría aterrizar.

China espera que el cohete, que pesa más de 21 toneladas, se queme en su mayor parte mientras atraviesa la atmósfera. Sin embargo, es muy probable que algunos de los componentes más grandes y otros restos sigan en viaje descontrolado hasta la superficie del planeta.

El lanzamiento de los dos módulos anteriores de la estación espacial Tiangong también trajeron riesgos de reentrada similares: un cohete cayó en el océano Índico el 8 de mayo de 2021 y otro se desintegró sobre Malasia, Indonesia y Filipinas el 30 de julio de 2022. Además, otra misión del Long March 5B también provocó la caída de restos en el oeste de África en 2020.

Cuándo y dónde caerá el cohete chino

La reentrada atmosférica se producirá en algún momento durante una ventana de 28 horas que comienza el viernes por la noche y finaliza durante el sábado. En los próximos dos días es probable que se tenga más precisión y la duración de la ventana de reentrada prevista se acorte considerablemente a medida que la órbita de los restos se acerque a la atmósfera.

Cuando inicie su corto y ardiente viaje de vuelta a la superficie terrestre, no hay forma de predecir dónde acabará. El campo de escombros que deja la reentrada de un cohete con tanta masa puede dejar trozos esparcidos por un corredor que se extiende por decenas o incluso cientos de kilómetros.

Por el momento, la trayectoria de vuelo potencial para la reentrada cubre una franja bastante amplia de la Tierra que incluye la mayor parte de Estados Unidos, China, India, el sur de Europa, Sudamérica, África y Australia.

La Aerospace Corporation, entidad que rastrea las reentradas orbitales, expresó que: “La incertidumbre sobre el lugar en el que aterrizarán finalmente los grandes restos presenta un nivel de riesgo para la seguridad humana y los daños materiales que está muy por encima de los umbrales comúnmente aceptados”.

Fuente: Todo Noticias