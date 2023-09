Un experto expuso "seres no humanos" en el Congreso de México y aseguró que son extraterrestres

El periodista Jaime Maussan, presentador del programa Tercer Milenio y que lleva décadas investigando el fenómeno extraterrestre, presentó ante el Congreso de México “dos seres no humanos” que habrían sido descubiertos en Perú en el año 2017.

En una audiencia pública que se llevó a cabo en la Cámara de Diputados, cuyo objetivo era tratar la regulación de los Fenómenos Aéreos No Identificados (FANI), antes conocidos como Objetos Voladores No Identificados (OVNIS), el reportero expuso a estos seres como evidencia para demostrar que hay vida fuera del planeta.

🇲🇽 | 👽 LO ÚLTIMO: En la Asamblea Pública para la Regulación de Fenómenos Aéreos Anómalos no Identificados de México, el periodista Jaime Maussan sorprendió a los presentes en la Cámara de Diputados, al mostrar "dos seres no humanos" disecados.



“Son seres no humanos que no son parte de nuestra evolución terrestre y que después de desaparecer no hay una evolución posterior. De acuerdo a la Universidad Nacional Autónoma de México, quien realizó los análisis de carbono 14, estos seres tienen alrededor de mil años de antigüedad, es decir, no se trata de seres que fueron recuperados en naves, sino que son seres que estaban sepultados en minas de diatomea”, explicó Maussan.

A su vez, el comunicador reveló que cuentan con tres dedos, cabezas alargadas y, que algunos, contaban con huevos dentro de sus cuerpos antes de morir. Del mismo modo, aseguró que todos conservan sus órganos dentro del cuerpo y que su ADN no corresponde a alguna especie que habite en la Tierra.

👽🛸 | AHORA: Se divulga un video grabado de cerca, de los alegados cadáveres extraterrestres presentados ayer en la Cámara de Diputados de México. pic.twitter.com/evowmrDIVT — UHN Plus (@UHN_Plus) September 13, 2023

Tras presentar la evidencia, adelantó que la audiencia tiene como objetivo normar el criterio de los fenómenos e incluirlo en la Ley de Protección del Espacio Aéreo, volviendo así a México el primer país en aceptar la presencia de los no humanos en el planeta.

Luego de la exposición de Maussan, tomaron la palabra funcionarios mexicanos y de los Estados Unidos para dar a conocer estudios e información relacionada a los FANI.

Fuente: con información de Todo Noticias