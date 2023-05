Un niño de 13 años usó su gomera para salvar a su hermana de un intento de secuestro

Un niño, de 13 años, usó una gomera para salvar a su hermana, de 8 años, de un intento de secuestro, en el estado Michigan, Estados Unidos.

El hecho ocurrió el miércoles 10 de mayo frente a la casa de la familia Burns en el municipio de Alpena. La hermana del niño estaba afuera buscando hongos cuando Owen escuchó un grito mientras jugaba videojuegos. En ese momento, pensó que su hermana solo estaba divirtiendo con sus amigos. Sin embargo, un segundo grito lo alarmó.

“Así que miré por la ventana y vi que una persona la secuestraba y me asusté”, contó Owen. Fue entonces cuando agarró su gomera para salvar a su hermana. “Tomo mi honda, abro la ventana y agarro dos cosas: una canica y una roca o algo así”, relató Owen Burns al programa WWTV/WWUP-TV.

En ese momento, el niño disparó contra el atacante y lo golpeó en la cabeza y en el pecho. De esta manera, su hermana logró escapar. “Tuve suerte. Es solo un gran objetivo porque no es como una lata de Pepsi”, dijo Owen.

Finalmente, la policía atrapó al sospechoso, un adolescente de 17 años, que según los efectivos tenía algunas heridas producto del ataque de Owen. El agresor fue acusado de intento de secuestro.

El primer teniente de la policía estatal, John Grimshaw, calificó el accionar de Owen como “extraordinario” y aseguró que el niño le salvó la vida a su hermana o al menos evitó que “le sucediera algo muy malo”.

LA IMPACTANTE PREMONICIÓN DEL HOMBRE QUE MURIÓ TRAS HABER SIDO ENVENENADO POR SU ESPOSA

La tercera fue la vencida. Eric Richins, el hombre que habría sido envenenado por su esposa , había alertado a su familia que sospechaba que ella había intentado matarlo dos veces antes.

“Mientras investigaba la muerte, un miembro de la familia de Eric me dijo que sospechaban que su esposa tenía algo que ver con su muerte”, escribió un investigador, según documentos judiciales. “Dijeron que él les advirtió que si algo le pasaba, ella tenía la culpa”, agregó.

Kouri Richins, la mujer, fue detenida este lunes y acusada de matar a Eric con un trago lleno de drogas: le dio cinco veces la dosis mortal de fentanilo, un potente opioide sintético.

La policía descubrió que, seis días antes de la muerte de Eric, Kouri compró unas 30 pastillas de fentanilo a un narcotraficante por 900 dólares. Le había pedido si tenía “algo fuerte, como lo de Michael Jackson” (el músico murió por una sobredosis de propofol).

El 4 de marzo, la mujer habría luego puesto las pastillas en un Moscow mule, un cóctel hecho con vodka, cerveza de jengibre y jugo de lima. Kouri dijo que esa noche durmió en la habitación de unos de sus hijos porque tuvo una pesadilla y que cuando volvió, encontró a su marido al pie de la cama y “frío al tacto”. También contó que había dejado su teléfono en la habitación, aunque luego resultó ser una mentira: la policía descubrió que lo desbloqueó y borró muchos mensajes en las horas en que supuestamente no tenía el aparato a mano.

LOS DOS INTENTOS PREVIOS

Según la policía, Eric le contó a su hermana que creía que su esposa había intentado matarlo varias veces y hasta la había sacado de su testamento.

“Una de sus hermanas contó que Eric y su esposa fueron a Grecia hace unos años y que después de que su esposa le diera un trago, se enfermó gravemente. Llamó a su hermana diciendo que creía que su esposa había tratado de matarlo”, dicen los documentos judiciales.

El segundo intento habría ocurrido el día de San Valentín de 2022. Kouri le trajo un sándwich a Eric y “después de un bocado, a Eric se brotó todo y no podía respirar. Usó el epi-pen de su hijo y Benadryl antes de desmayarse durante varias horas”, indicó la policía.

EL LIBRO SOBRE DUELO QUE ESCRIBIÓ TRAS SUPUESTAMENTE MATAR A SU MARIDO

Justo un año después de la muerte de su esposo, el 7 de marzo de 2023, Kouri Richins publicó ¿Estás conmigo?, que trata sobre la historia de un niño que perdió a su padre. Allí narra cómo la persona que ya no está aun se encuentra alrededor, como un ángel que los cuida.

“Mi esposo falleció inesperadamente el año pasado, por lo que el 4 de marzo fue un aniversario de un año para nosotros, y él tenía 39 años, nos sorprendió a todos”, dijo Richins en una entrevista con una emisora local.

“Mis hijos y yo escribimos este libro sobre las diferentes emociones y procesos de duelo que experimentamos el año pasado, y esperamos que pueda ayudar a otros niños a lidiar con esto y a encontrar la felicidad de alguna manera”, dijo acerca de los tres hijos que tuvo con Eric, de 10, 9 y 6 años.

Sobre su inspiración para escribir el libro, dijo que buscaba algo para leerles a sus hijos sobre el duelo, pero no encontraba nada que le gustara. “Parece que las noches son las más difíciles para todos cuando estás lidiando con cualquier cosa, pero solo quería una historia para leerles a mis hijos por la noche, y simplemente no pude encontrar nada. No pude encontrar nada que realmente les convenía o les ayudaba a encontrar consuelo y paz”, dijo con una espeluznante frialdad.

Fuente: Todo Noticias.