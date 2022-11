A 5 años del hundimiento del Ara San Juan: "La cercanía con el mar me conecta con mi hermano pero me duele"

Este martes 15 de noviembre se cumplen 5 años del hundimiento del ARA San Juan y los familiares de los submarinistas los recuerdan en cada aniversario a través de historias o pedido de Justicia que continúan vigentes.

Isabel Polo hermana del Cabo principal Daniel Alejandro Polo habló en el programa La Primera Hora de AM630 e indicó que volver para esta fecha a Mar del Plata, donde se llevará a cabo el acto oficial a las 18 horas, genera una mezcla de sensaciones porque "en mi caso la cercanía con el mar me conecta con mi hermano pero también me duele ver el agua hasta donde se pierde la vista y saber que en alguna parte él perdió la vida"

Contó que además de ellos, muchas familias llegaron el día de ayer con el día "bastante lluvioso y triste como nosotros" y que hoy viajarán más para recordarlos en un nuevo año. Sobre Alejandro comentó que era el único varón de la familia, tenía 31 años, "era un chico muy alegre y le gustaba su profesión y dejó tres hijas".

Isabel explicó que la única forma de rendir homenaje a los submarinistas "es que haya verdad y justicia con los reales responsables directos e indirectos presos como tiene que ser en cualquier país del mundo porque no tenemos un lugar donde llorarlos".

CABO PRINCIPAL DANIEL ALEJANDRO POLO

Era oriundo de San Pedro de Jujuy, había nacido el 30 de junio de 1986 y desde hace años vivía con su esposa Verónica en Mar del Plata. Tenía 31 años y era padre de dos niñas, Renata y Mía. Sus primeros pasos en la Armada empezaron en 2008, cuando consiguió una vacante. Antes había estudiado tres años para convertirse en contador público, pero al enterarse del nacimiento de su primera hija, decidió cambiar de rumbo y se enlistó en la fuerza. Su padre explicó que era su última misión en el ARA San Juan porque le iban a dar el pase al ARA Santa Cruz. Tenía pensado celebrar el bautismo de su segunda hija el 16 de diciembre de 2017. En los días posteriores a la desaparición del submarino, 45 familiares se convocaron en la Base Naval de Mar del Plata para esperar noticias. Todos llegaron desde Jujuy, incluso Eva Beatriz Gutiérrez, su abuela de 85 años.

SITUACIÓN DE LAS CAUSAS

Hay dos causas en la Justicia, sobre el hundimiento y la causa de espionaje.

"La causa de los motivos del hundimiento y posterior muerte de los 44 está parada en el sur con una orden de peritar las imágenes tomadas del buque Ocean Infinty que la jueza no activa por lo que es una causa encajonada", contó.

Luego habló de la causa del espionaje donde está involucrado el ex presidente Mauricio Macri "que finalmente logró quedar despegado, pero no signifique no sea culpable de mandar a espiar un momento tan sensible y de vulnerabilidad. Sus amigos jueces indicaron que la excusa para este espionaje fue por el peligro que existía de atentar contra la figura presidencial".

SOBRE EL HUNDIMIENTO

El ARA San Juan, un submarino clase TR-1700, de 66 metros de largo y 3,6 de ancho, perdió contacto con la Armada a las 7.19 del miércoles 15 de noviembre de 2017, ocho horas después de que el jefe de operaciones del submarino informara sobre un principio de incendio en el tanque de baterías número 3, provocado presuntamente por el ingreso de agua por el sistema de ventilación, y que terminó provocando su hundimiento.

Al momento de su desaparición, el buque navegaba a la altura del Golfo San Jorge, en medio de un fuerte temporal, mientras patrullaba la zona para tratar de identificar buques que pescaran ilegalmente dentro del espacio marítimo argentino.

Los restos del submarino ARA San Juan, desaparecido junto a sus 44 tripulantes desde el 15 de noviembre de 2017, fueron localizados el 17 de noviembre de 2018 sobre el lecho marino a unos 800 metros de profundidad en el Atlántico Sur.

Ese último contacto de la Armada con la nave ocurrió ese 15 de noviembre de 2017 a las 7:30 de la mañana y luego se perdió la posición del navío.

