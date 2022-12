Afiliados del PAMI denuncian malos tratos y demoras para que les autoricen órdenes médicas

Los jujeños afiliados al PAMI indican que las extensas demoras para ser atendidos por especialistas es moneda corriente, y todo se genera desde las autorizaciones de órdenes médicas y los malos tratos que provoca los incesantes reclamos.

“Las veces que vine me trataron muy mal porque no tenia la orden del médico de cabecera, que sólo lo autorizan una vez por semana y yo necesito atención médica urgente”, indicó uno de los denunciantes.

“No tienen respeto, el día de ayer me volví a presentar pero me dieron una orden no válida que no me permitió acceder a la atención; me tuvieron hasta el medio día sin respuestas”, agregó.

“Quiero que estas denuncias se den a conocer porque somos muchos los afiliados que necesitamos respuestas, hacemos largos viajes para llegar hasta acá y no tenemos respuestas”.

Escándalo en PAMI por $14 millones en cotillón

Juntos por el Cambio denunció gastos irrisorios en la obra social de los jubilados y pensionados: miles de vuvuzelas, maquillaje, porras, banderas y más.

Diputados del partido de Juntos por el Cambio exigieron al Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (Programa de Atención Médica Integral - PAMI) un informe que detalle los motivos de un gasto de “más de 14 millones de pesos en artículos de cotillón destinados a 'actividades sociopreventivas'”, en referencia al actual Mundial de fútbol que se disputa en Qatar.

"El PAMI gastó más de 14 millones de pesos en artículos de cotillón destinados a 'actividades sociopreventivas', un eufemismo con el que se busca ocultar la compra de cotillón de banderas, galeras, maquillaje, porras, sombreros de arlequín y vuvuzelas para el Mundial”, manifestaron dirigentes de Juntos por el Cambio a través de un comunicado.

Según figura en la web de la obra social de jubilados y pensionados, a través del expediente 2022-113321302-INSSJP-GPEIS#INSSJP, se hizo la “compulsa abreviada” N° 85/22 por la cual se llevó adelante la “adquisición de artículos varios (nuevos - sin uso) para la implementación de actividades sociopreventivas, de esparcimiento y/o recreativas en las que participen personas afiliadas al Instituto”.

La empresa ganadora fue “La comuna ATESH S.R.L.”, con domicilio en la localidad bonaerense de Berazategui, que por la suma de $14.079.450,00 se comprometió a entregar al PAMI el siguiente cotillón con los colores nacionales: