Alquileres altos y escasos en Jujuy: "muchos inquilinos están optando por volver a vivir en la casa de sus padres"

Desde que entró en vigencia la Ley de Alquileres, el panorama no es bueno para los inquilinos. La escasez de oferta es latente, lo que está libre se alquila en minutos, y también afectan los montos impagables. La opción que les queda es “volver a vivir con sus padres”, indica Carlos Vaca Petrelli, integrante jujeño del Consejo Federal de Colegios Inmobiliarios.

“Jujuy no es la excepción, la situación de alquileres complica al país entero. Es lamentable lo que está ocurriendo, desde lo que a partir del 1 de junio los alquileres deberán pagarse casi con una suba del 100%, pero para los que tienen que renovar es hasta con un 150% de aumento”.

Ante la situación, indica que no sólo pierde el inquilino sino el propietario de la locación, “son muchos los que no pueden pagar un alquiler y se están volviendo con sus padres o a la casa de un familiar porque los sueldos no cierran y todo aumenta; no tienen opción”, y agrega, “el propietario tampoco alquilar y mucho menos vender porque hay una incertidumbre”.

“Esta ley sin dudas no es buena para nadie, y no buscan soluciones desde el Gobierno. Se les advirtió muchas veces de las consecuencias, pero no hicieron caso”, asevera Petrelli.

EN JUNIO, EL PRECIO DE LOS ALQUILERES SE DUPLICA EN ARGENTINA

Hay inquilinos en todo el país que pronto deberán afrontar un aumento de alto impacto en el bolsillo. Son los que firmaron un contrato bajo la nueva ley de alquileres, llevan 12 meses pagando lo mismo y ahora les toca el ajuste anual obligatorio.

Desde junio de 2023, esas familias tendrán que abonar por la vivienda al menos el doble de lo que desembolsaron en mayo. Por primera vez, el porcentaje de incremento tendrá tres cifras en vez de dos.

Será ahora al menos del 100%, subiendo así un nuevo escalón en comparación con el 95,9% que se había aplicado en las actualizaciones de mayo, el 92,6% de abril, el 89,5% de marzo, el 85,8% de febrero y el 81,4% de enero.

El nuevo salto, ya confirmado, obedece a que según la norma vigente el monto mensual del alquiler debe actualizarse cada año reflejando en buena parte la evolución del índice de inflación. Y ese indicador se disparó recientemente hasta niveles nunca vistos en más de 30 años.

Para muchos inquilinos el ajuste anual de junio será el primero de su contrato. Para otras será el segundo y último, en caso de que hayan iniciado su alquiler en el sexto mes del 2021.

En cualquier caso, la manera de calcular el nuevo importe -el que regirá para los próximos 12 meses- es la misma. Y es clave para todas las partes conocerla bien.