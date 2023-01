Alud en Volcán: el trágico recuerdo de las familias que lo perdieron todo

A seis años del alud en Volcán, el recuerdo sigue vivo en las personas damnificadas. Este es el caso de las familias Vilca y Mamaní que quedaron atrapadas durante muchas horas y pudieron volver a empezar de cero en el pueblo.

Natalia Vilca recuerda la noche previa al alud como cualquier jornada normal y tranquila. “Nos encontrábamos en la finalización del pesebre de la iglesia, estábamos compartiendo con los niños la cena de despedida. Era una noche tranquila de verano y de vacaciones, después de las 12 de la noche se largó fuerte la lluvia, pensamos que se trataba de una lluvia normal pero nunca tomamos dimensión de la gran cantidad de agua de que cayó en ese momento”, dijo

Explicó que en la mañana del 10 de enero el panorama cambió, ya no se trataba solamente de una lluvia veraniega sino de la caída de agua que se mantuvo intensa toda la noche y que preocupaba. “En el horario del desayuno, más o menos a las 7 de ese día nos levantamos preocupados por la presión y cantidad de cantidad que caía”, narró.

“Yo me dirigí a una parte del comedor a mirar la lluvia y me doy con que empezó a ingresar agua a la casa, otros años anteriores pasaba igual pero llegaba hasta la parte del cordón nada más. Lo levanté a mi papá para avisarle pero me dijo lo mismo, debe ser lo mismo que la otra vez, no pasa nada. No pasaron ni diez minutos y el agua que entraba era más, entonces me puse a cerrar las puertas y a trabarlas con frazadas pero de repente el agua entró con todo. La presión era tan fuerte que cuando estaba agachada en una de las puertas, el agua me reventó la puerta, las trancas de hierro me pasaron por encima de la cabeza”, relató.

Contó que el agua y el barro la arrastraron hasta dentro de su hogar y su mamá logró agarrarla de la mano para detenerla, "ella fue hasta la habitación en busca de los niños y el agua comenzó a ingresar por varias puertas que de un momento a otro nos dimos cuenta que el barro nos daba hasta el hombro. A ellos los subimos a una cucheta y nos quedamos un tiempo esperando hasta que los vecinos los ayudaron a salir por el techo y esperamos que los rescataran para llevarlos hasta el comedor de la capilla del pueblo. Yo me tuve que quedar con mi papá porque él tenía una discapacidad; estuvimos más de 12 horas atrapados”.

“Él se agarraba de los cabellos, vio perder parte de su vida, pero uno tenía ponerse en el papel de fuerte para sacarlos adelante”, acotó al recordarlo en un clima de desesperación. "Allí nos dimos cuenta que Dios nunca te suelta la mano, esta fue una lección de vida pero en cualquier situación que uno deba pasar, el que está presente es Dios”.

