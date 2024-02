Anticipan que el próximo mes continuará el conflicto en el transporte urbano e interurbano de Jujuy

La situación del transporte es compleja por falta de dinero para pago de salarios y cancelar deudas.

" La tarifa es insuficiente para el servicio urbano ", explicó Guillermo Ruiz, presidente de la Cámara de Transporte a Canal 7 de Jujuy.

Ruiz, indicó que "no me consta que la deuda es de 700 millones, pero hay atrasos que nos vendría bien cobrarlo". Manifestó, que el nuevo aumento que se otorgó al urbano de $479 "no alcanza y no cierran los números", lo que significa que la situación es compleja.

Asimismo, anticipó que " el mes que viene el urbano e interurbano, también tendrán conflictos serios ".

Afirmó, que hay "empresas muy complicadas, las cuales no pueden hacer frente a los costos que siguen subiendo y no se detiene la inflación".

Nuevo cuadro tarifario