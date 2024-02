Anunciaron las fechas de inscripción para el Begu en San Salvador de Jujuy: los plazos y los requisitos

La Municipalidad de San Salvador de Jujuy informó a los alumnos de nivel secundario y secundario para adultos que podrán realizar la inscripción al Boleto Estudiantil Gratuito Universal (Begu) desde el día 29 de febrero hasta el sábado 30 de marzo. Para los estudiantes de nivel terciario y universitario la inscripción se podrá realizar desde el 20 de marzo hasta el 30 de abril , a través de la página web del municipio.

Las precisiones fueron brindadas desde la Dirección de Atributos Sociales de la Secretaría de Servicios Públicos, cuyos integrantes comunicaron que resueltos los inconvenientes técnicos iniciarán las inscripciones para el beneficio del Begu.

Para hacerlo, los interesados deberán registrar su inscripción solo de manera online a través sansalvadordejujuy.gob.ar. Asimismo, remarcaron que es imperativo que los estudiantes cuenten con una tarjeta Sube registrada a su nombre o la registren online en https://www.argentina.gob.ar/sube.

Además, recordaron que los requisitos para acceder al Begu son los siguientes:

DNI original (último ejemplar) con el domicilio que figura en el mismo.

Constancia de alumno regular actualizada, que incluya el nombre y apellido del alumno, el curso o año y el período lectivo a cursar. Esta constancia deberá estar sellada por la institución y firmada por autoridad competente. En el caso de estudiantes universitarios, la constancia debe indicar la calidad del alumno como activo simple o pleno.

Anunciaron los requisitos para la renovación del Begu

ADVIERTEN QUE SIN LOS SUBSIDIOS, EL BOLETO DE COLECTIVO TENDRÍA QUE VALER $800 EN JUJUY

Desde hace varias semanas, el transporte vive un panorama difícil en Jujuy y por el momento salir adelante por parte de los empresarios es complejo. Por la quita de subsidios, estiman que el boleto de colectivo urbano debe llegar a $800 para afrontar los costos.

Alejandro Pascuas, gerente general de la empresa Xibi Xibi, dialogó con Canal 7 de Jujuy en el programa "Sin Vueltas" e indicó que la tarifa básica debe costar $1.000 pero en caso que el estado provincial realice un aporte, el boleto tiene que valer $800 . "Si el subsidio nacional no hubiese desaparecido, la tarifa tendría que estar en $550".

"Las gratuidades son asientos, son pasajeros que se sientan y no pagan, ocupan un asiento y debe ser tarifa plena. Puede quedar en $800, pero hay pasajeros que no pagan el boleto o pagan el 40% y ese no puede ser el precio. Tendría que ser de $1.200 para que se equipare, porque si es un sistema solidario funciona de esa manera y debe ser compensado", explicó.

