Aseguran que peligra la continuidad del 20% de las estaciones de servicio de Jujuy

La realidad de las estaciones de servicio de Jujuy cada día se torna más complicada. Alfredo González, integrante de la Cámara de Expendedores de Combustible de Jujuy, explicó en La Mejor Mañana-AM630 que transitan un momento crítico.

"La decisión del precio de los combustibles pasa por las petroleras, no por las estaciones de servicio. No lo decidimos nosotros, es una negociación con el Gobierno Nacional", sintetizó González remarcando que el aumento estipulado del 4% mensual frente a los índices de inflación "no alcanza".

El integrante de la Cámara de Expendedores de Combustibles de Jujuy explicó que este desfasaje entre el precio del combustible y la inflación pone en jaque al sector.

"El 20% de las estaciones, que serían entre 8 a 10, están pensando en quebrar. Cada una representa 10 puestos de trabajo, son familias enteras que viven de esto", especificó González.

En este sentido, González aseguró que ante el panorama nacional y la inflación que sigue presionando al sector, muchos deciden cerrar. "En muchos casos no es rentable estar operativo", finalizó.

Situación de las estaciones de servicio cercanas a las obras de la Ruta 34 en Jujuy

Michela Brizuela, responsable de una estación de servicio de Pampa Blanca, explicó la situación que transitan a causa de la paralización de la obra de la Ruta 34.

"Además de la situación que viven todas las estaciones de servicio por la situación económica actual con el ajuste de precios, nosotros estamos perjudicados hace varios años por las obras de la Ruta 34", introdujo Brizuela.

La responsable de este centro de expendio remarcó que los dejaron "totalmente afuera" quedando lejos del trazado de la nueva ruta. "Si bien nos han hecho un ingreso y se comprometieron a poner cartelería, ahora la obra está paralizada y el ingreso al pueblo es un desastre. Han improvisado una entrada, la gente se confunde y, además, no está iluminado", sostuvo.

Brizuela especificó que los vehículos para poder entrar a Pampa Blanca tienen que hacer un giro y por la falta de marcación, muchas veces se llevan por delante los tachos. "Hubo una semana con 4 accidentes en el mismo lugar y por el mismo motivo. Recién pusieron iluminación y ordenaron un poco, pero la ruta está paralizada hace mucho tiempo", expresó.

Cabe mencionar que la estación de combustibles comercializa líquidos, mientras que la de gas que estaba en la zona se vio obligada a cerrar recientemente. "Perdieron todo por el tránsito de la ruta, más que nosotros", puntualizó.