Asumió Bouhid y apuntó a reforzar el acceso a la salud en el interior de la provincia

Pasada las 10 de la mañana de este lunes, Gustavo Bouhid juró nuevamente como ministro de Salud de Jujuy . El gobernador de la provincia, Gerardo Morales, fue quien le tomó juramento al igual que al nuevo ministro de Seguridad Guillermo Corro.

Tras el acto protocolar, el flamante Ministro de Salud dialogó con Canal 7 y explicó que en esta nueva etapa continuarán trabajando de la misma manera que lo hicieron durante los 4 años previos a ocupar la banca en la Cámara de Diputados.

“Pensamos trabajar de la misma manera que lo hicimos cuando estuve como Ministro de Salud, tratando de estar al lado de la gente, del que más lo necesita”, indicó Bouhid.

Reforzar el acceso a la salud en el interior de Jujuy

En este sentido, el actual titular de la cartera sanitaria aseguró que trabajar fuertemente: “Para terminar con esta injusticia de que en el interior, claramente la gente no tiene la misma posibilidad de acceder a la salud como en la Capital. Entonces tenemos que seguir con el criterio de que puedan resolver las cosas en su lugar de origen”.

Luego agregó: “Debemos apuntar hoy más que nunca a la prevención. Me parece que es muy importante en esta situación que atraviesa el país, que la gente tenga acceso a la posibilidad de ver un médico y de prevenir que no se enferme y no como sucede generalmente que atendemos las consecuencias en el sistema de salud porque la gente no tuvo acceso a las prevenciones”.

Siguiendo la línea de reforzar el sistema sanitario, Bouhid indicó: “Debemos poner el foco en armar una red, tener una red terminada que sea de complejidad creciente, de periferia centro y que la regionalización funcione dando respuestas”.

Más adelante el nuevo titular de la cartera de salud aseguró que volverán con los especialistas itinerantes al interior para que la gente tenga la posibilidad de resolver las cosas en su lugar de origen o a lo sumo en el pueblo más cercano de su lugar de residencia.

Finalmente Bouhid explicó: “No hay cambios en cuento a mi visión. Mi visión es fundamentalmente con que la gente no se enferme y reforzar el foco en la prevención. Y segundo, cuando la gente necesita atenderse, que pueda solucionarlo en su lugar de origen”.

Asumió Corro en Seguridad: reafirmó la cúpula de la Policía y el Servicio Penitenciario de Jujuy

Tras la jura tomada por el Gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, el flamante ministro de Seguridad reafirmó a las autoridades de Seguridad y señaló que este lunes está previsto tener una reunión con los responsables de los distintos organismos que componen el ministerio.

“Es un honor acompañar al Gobernador en la etapa final de la gestión, la tomamos con responsabilidad y espero honrar el cargo al que me han convocado”, señaló Corro.

El recién asumido funcionario, se refirió a la administración del ministerio de Seguridad. “Quiero anunciar que vamos a confirmar a la cúpula de la Policía de la provincia y del Servicio Penitenciario. Mantendremos los cargos de todo el equipo más allá de alguna decisión de área o rotación”, precisó.

Además, el ministro remarcó que este lunes tienen previsto llevar adelante una reunión. “Venimos con la ventaja de conocer el movimiento y sistema, así que esto nos proporciona la posibilidad de poder profundizar los temas y metas que tenemos”, aseguró.

