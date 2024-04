Atsa se sumó a las protestas por mejora salarial y continúa el conflicto con el personal de salud en Jujuy

Este viernes por la mañana se registró una nueva protesta del personal del sistema público de salud, esta vez por parte de los afiliados de Atsa, quienes se manifestaron en las puertas del hospital Pablo Soria. Solicitan aumento salarial y cuestionan los bajos sueldos que paga el estado provincial.

En diálogo con Canal 7 de Jujuy, Viviana López, secretaria general de Atsa, se refirió a la situación que atraviesan los afiliados al gremio tras meses de alta inflación y salarios prácticamente congelados.

“Nosotros hemos decidido esta medida de protesta porque lamentablemente la situación no cambia. Consideramos que somos uno de los pilares fundamentales del equipo de salud en la provincia. Atsa tiene prácticamente al 80% de sus afiliaciones en el escalafón general, lo que significa que no solo hay enfermeros sino también mucamas, camilleros, personal de servicios generales, mantenimiento, auxiliares, técnicos y no es justo que no seamos considerados debidamente”, cuestionó la dirigente gremial.

Además, López recalcó que en la última reunión paritaria el gremio le planteó a los funcionarios del gobierno los puntos que considera que deben mejorarse. “Nos van a citar la semana que viene para darnos una respuesta pero por ahora no hubo un ofrecimiento formal”.

atsa hospital

“Nosotros siempre pedimos que el aumento supere la canasta básica total que se calcula hoy en 700 mil pesos. Hoy tenemos sueldos de entre 200 mil y 250 mil pesos, ¿qué hacemos hoy con ese salario? No llegamos a fin de mes, uno va a comprar las cosas que necesita para cocinar y se da cuenta que el dinero no alcanza”, remarcó la secretaria general de Atsa.

Por último, López advirtió que los “ruidazos” continuarán hasta que los reclamos de Atsa sean escuchados y se concrete una mejora salarial para el personal de la sanidad.

“Pedimos que se tenga en cuenta la antigüedad para el personal próximo a jubilarse, que se respeten los contratos “covid” y que al cumplir los 5 años pasen a planta permanente”, cerró.