Aumento de casos de coronavirus en Jujuy: en dos semanas se reportaron 4 muertes

El Ministerio de Salud de Jujuy informó un nuevo reporte semanal de casos de coronavirus. Desde las últimas semanas se registró un gran incremento de casos y desde la cartera sanitaria remarcaron que la situación se encuentra controlada y solicitan extremar los cuidados.

Desde el 25 de diciembre al 1 de enero se reportó una muerte y 2.735 nuevos contagios. Este domingo se comunicó un nuevo reporte y allí anunciaron que por segunda semana consecutiva se reportaron 3 descesos por causas relacionadas al coronavirus.

REPORTE DE LAS ÚLTIMAS 10 SEMANAS:

17/10/22 - 23/10/22: 1 nuevo caso - Sin fallecimientos

24/10/22 - 30/10/22: 5 nuevos casos - Sin fallecimientos

31/10/22 - 6/11/22: 3 nuevos casos - Sin fallecimientos

7/11/22 - 13/11/22: 3 nuevos casos - Sin fallecimientos

14/11/22 - 20/11/22: Ningún caso registrado - Sin fallecimientos

21/11/22 - 27/11/22: 3 nuevos casos - Sin fallecimientos

28/11/22 - 4/12/22: 17 casos - 1 fallecimiento

5/12/22 - 11/12/22: 105 casos - Sin fallecimientos

12/12/22 - 18/12/22: 774 casos - Sin fallecimientos

19/12/22 - 25/12/22: 1561 casos - Sin fallecimientos

26/12/22 - 01/01/23: 2734 casos - 1 fallecimiento

02/01/23 - 08/01/23: 1483 casos - 3 fallecimientos

NO HABRÁ MEDIDAS RESTRICTIVAS POR EL AUMENTO DE CASOS DE COVID-19

El ministro de Salud Antonio Buljubasich explicó en el programa de AM630 “La Mejor Mañana” que por el momento “no está evaluado la implementación obligatoria del barbijo en Jujuy”, por el aumento de casos de coronavirus. Hace unas semanas se confirmó que el personal de la salud si deben usar el barbijo en las dependencias de salud.

“La situación epidemiológica en la provincia y en la Argentina en general es diferente, pero por sobre todo en nuestra provincia que tiene una muy buena cultura en lo que es la vacunación”, aseguró el ministro.

“Hoy tenemos más del 93% de primer dosis, 82% de segunda dosis y alrededor de 60 de tercer dosis o sea que completando esquemas es prácticamente un hecho de que no va a haber medidas restrictivas salvo que ocurra algo que no este dentro de lo planificado, pero completar esquemas es lo importante", finalizó el titular de la cartera sanitaria quién confirmó que no habrá nuevas medidas.

¿Cómo es el protocolo vigente en Jujuy?

Si una persona tiene resultado positivo se procede de la siguiente manera:

Grupos de riesgo (adultos mayores de 50 años, embarazadas, personas con comorbilidades): consulta inmediata para seguir indicaciones y días de aislamiento de acuerdo al caso particular.

Personas sin factores de riesgo corresponden 5 días de aislamiento desde el inicio de los síntomas tras lo cual podrán retomar actividades habituales (siempre y cuando finalice la sintomatología). Posteriormente, por el lapso de 5 días se recomienda no acudir a eventos masivos, evitar el contacto con personas de riesgo, usar permanentemente el barbijo (cubriendo nariz, boca y mentón), ventilar los ambientes, lavarse con frecuencia las manos y en caso de toser o estornudar, hacerlo sobre el pliegue del codo.

En cualquiera de los casos, si los síntomas persisten o se agravan se debe consultar al 0800 - 777 - 7711 de lunes a viernes de 8 a 20 horas para las indicaciones respectivas.