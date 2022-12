Jujuy: confirmaron que no habrá medidas restrictivas por el aumento de casos de Covid-19

El ministro de Salud Antonio Buljubasich explicó en el programa de AM630 “La Mejor Mañana” que por el momento “no está evaluado la implementación obligatoria del barbijo en Jujuy”, por el aumento de casos de coronavirus. En la última semana se registraron 774 nuevos casos. Hace unas semanas se confirmó que el personal de la salud si deben usar el barbijo en las dependencias de salud.

“La situación epidemiológica en la provincia y en la Argentina en general es diferente, pero por sobre todo en nuestra provincia que tiene una muy buena cultura en lo que es la vacunación”, aseguró el ministro.

“Hoy tenemos más del 93% de primer dosis, 82% de segunda dosis y alrededor de 60 de tercer dosis o sea que completando esquemas es prácticamente un hecho de que no va a haber medidas restrictivas salvo que ocurra algo que no este dentro de lo planificado, pero completar esquemas es lo importante", finalizó el titular de la cartera sanitaria quién confirmó que no habrá nuevas medidas.

Centros de testeo:

¿Dónde concurrir en San Salvador de Jujuy?

Nodo Alberdi (Av. Sucre 2190. Barrio Alberdi). Lunes a viernes de 7 a 15 horas y sábados de 8 a 12

Nueva Terminal (Acceso Sur). Lunes a viernes de 7 a 15 horas y sábados de 8 a 12. Feriados: 8 a 12 horas

NODO CIC Copacabana (Av. Marina Vilte esquina Chorcán. Barrio Alto Comedero). Lunes a viernes de 7 a 15 horas y sábados de 8 a 12

CPV Chijra (Las Llamas esq. Los Manantiales, Barrio Chijra). Lunes a viernes de 7 a 15 horas y sábados de 8 a 12

CAPS Reyes (Pasaje 11 N° 108. Reyes). Lunes a viernes de 7 a 15 horas y sábados de 8 a 12

Tribunales (Argañaraz esq. Independencia). Lunes a viernes de 8 a 14.30 horas

ISJ Delegación San Pedrito (Alte. Brown 914). Lunes a viernes 8 a 15 horas

VacuMóvil: según recorridos semanales

Móvil Sanitario: según recorridos semanales

Si el resultado del test es positivo, el certificado se enviará al numero de WhatsApp consignado por la persona al momento del testeo. Este documento puede llegar en las 24 horas posteriores al hisopado, según demanda en los centros habilitados.

¿Cómo es el protocolo vigente en Jujuy?

Si una persona tiene resultado positivo se procede de la siguiente manera:

Grupos de riesgo (adultos mayores de 50 años, embarazadas, personas con comorbilidades): consulta inmediata para seguir indicaciones y días de aislamiento de acuerdo al caso particular.

Personas sin factores de riesgo corresponden 5 días de aislamiento desde el inicio de los síntomas tras lo cual podrán retomar actividades habituales (siempre y cuando finalice la sintomatología). Posteriormente, por el lapso de 5 días se recomienda no acudir a eventos masivos, evitar el contacto con personas de riesgo, usar permanentemente el barbijo (cubriendo nariz, boca y mentón), ventilar los ambientes, lavarse con frecuencia las manos y en caso de toser o estornudar, hacerlo sobre el pliegue del codo.

En cualquiera de los casos, si los síntomas persisten o se agravan se debe consultar al 0800 - 777 - 7711 de lunes a viernes de 8 a 20 horas para las indicaciones respectivas.