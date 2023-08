Bronca y malestar por la cancelación de un vuelo en Jujuy: en el país hay 10.000 afectadas

La jornada de hoy se ha convertido en un verdadero caos para miles de pasajeros que debían viajar desde los aeropuertos de Ezeiza y Aeroparque en Buenos Aires. En Jujuy también hay personas afectadas.

Una medida de fuerza sorpresiva liderada por empleados de la empresa Intercargo , encargada de la logística operativa en los aeropuertos, ha desencadenado un malestar generalizado al cancelar vuelos y reprogramar trayectos. Los pasajeros afectados son en su mayoría correspondientes a las aerolíneas JetSmart y Latam.

El conflicto comenzó aproximadamente a las 15 horas del lunes, cuando los trabajadores de Intercargo interrumpieron sus actividades, paralizando la cadena de transporte, despacho y entrega de equipajes. Como resultado, una gran cantidad de vuelos quedaron en suspenso, dejando a los pasajeros en una situación de incertidumbre y descontento.

Te puede interesar: Vuelo cancelado en Jujuy por el paro de maleteros en Aeroparque y Ezeiza

Cancelaron un vuelo en Jujuy: indignación de los pasajeros

El impacto de la medida de fuerza se sintió en el aeropuerto de Jujuy cuando uno de los vuelos afectados fue el WJ 3665 de JetSmart, programado para salir hacia Aeroparque a las 07:30 desde Jujuy. Este vuelo, junto con muchos otros en el país, fue cancelado sin previo aviso, dejando a los pasajeros varados.

En una entrevista exclusiva con una pasajera afectada, Karina, expresó su frustración con la situación. "Estamos muy decepcionados. La empresa nos reprogramó el vuelo tres veces y cuando llegamos al aeropuerto nos enteramos de la cancelación. Nadie se hace responsable, nadie nos da soluciones. Mi hijo necesita viajar y no podemos esperar hasta el viernes", señaló la mujer dando cuenta de la necesidad de hacer el trayecto hacia Buenos Aires.

vuelo cancelado en jujuy

En Jujuy solicitan una respuesta

El descontento de los pasajeros se ha vuelto palpable, especialmente considerando la falta de respuestas y soluciones por parte de las aerolíneas. En una entrevista con Magaly Faveiro, otra pasajera afectada, se destacó la falta de consideración por parte de las empresas.

"La empresa dice que no es culpa de ellos, pero los maleteros los contratan ellos, entonces, ¿cómo pueden decir que no es un problema de la empresa? Nos ofrecen vuelos recién para el viernes, sin ninguna compensación. Esto me afecta personalmente, perderé clases y enfrentaré gastos adicionales por esta situación", sostuvo en diálogo con Canal 7 de Jujuy.

La explicación del jefe del aeropuerto de Jujuy:

En medio del caos aéreo, Canal 7 de Jujuy dialogó con José Luis Subirat, el jefe del Aeropuerto de Jujuy, para obtener una visión detallada de la situación. Subirat explicó las circunstancias que llevaron a esta problemática: "En el día de ayer, Gremios Aeronáuticos hicieron medidas de fuerza que implicó el quite de trabajo. En realidad, es el personal de rampa que se encarga de llevar y traer las maletas, en fin, el estacionamiento de las aeronaves. Entonces, bueno, está el conflicto y eso hace que se produzca un efecto dominó desde Buenos Aires hacia el interior del país."

El jefe del Aeropuerto mencionó que no todas las líneas aéreas se han visto igualmente afectadas: "En el caso de nuestra aerolínea de bandera (Aerolíneas Argentinas), tiene su servicio propio, entonces no está tercerizado. Después, una de las low cost, que es la que está sufriendo este inconveniente, canceló. Después el resto estarían volando normalmente."

Cuando se le consultó sobre la posible solución de esta situación, Subirat informó: "Por el momento, lo único que sabemos es que ayer se dictó la conciliación obligatoria, están en tratativas”

En cuanto al flujo de pasajeros en medio de este caos, Subirat afirmó: "Se mantiene el flujo de todos estos últimos meses".

Aeropuerto de Jujuy - Foto de archivo

Cómo continúa la medida de fuerza y cuántas personas se ven afectadas

El sindicato de aeronáuticos no acató la conciliación obligatoria que dictó el Ministerio de Trabajo ayer por la tarde y esta mañana, desde la 10, habrá una asamblea del personal de Intercargo para definir los pasos a seguir en la medida de fuerza.

Desde la empresa JetSmart informaron que ya tuvieron que cancelar 25 vuelos, de los cuales 10 eran domésticos y estaban programados para la mañana de este martes 15 de agosto. Solo en la aerolínea low cost hay más de 4650 pasajeros afectados por la medida.

En el comunicado que difundió la firma aseguraron que las cancelaciones de vuelos se deben a “las complicaciones generadas por las medidas de fuerza injustificadas que los empleados de la empresa estatal Intercargo, agremiados en la Asociación del Personal Aeronáutico (APA), iniciaron sin previo aviso en la tarde de este lunes 14 de agosto y que se extienden hasta las primeras horas de la mañana de hoy”.