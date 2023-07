Brote de faringitis aguda en Argentina: en Jujuy aún no registran casos

Durante el fin de semana, el Ministerio de Salud de la Nación alertó, mediante un comunicado, sobre el aumento de casos de infección por una bacteria que suele causar faringitis aguda y que fue la causa de muerte de al menos 16 pacientes.

En diálogo con Canal 7, Silvina Sadir, de la Subdirección de Epidemiología de Jujuy, explicó que si bien el Ministerio de Salud de Nación emitió un alerta por la bacteria, en Jujuy todavía no se registró ningún caso.

"A nivel nacional se envió un notificado sobre esta bacteria que se llama Streptococcus Pyogenes o Streptococcus del grupo A que es una bacteria gran positiva", especificó Sadir e indicó que se la diagnostica en laboratorio por un cultivo y el tratamiento es práctico, fácil y se realiza con penicilina . Tiene un periodo de incubación entre uno a tres días y causa una de las infecciones respiratorias más comunes, agudas, que es la faringitis .

Luego la profesional de la salud aseguró: "Aún hasta el día de hoy que nosotros estamos permanentemente en vigilancia epidemiológica, sobre todo con las infecciones respiratorias, no tenemos ningún caso notificado por medio de esta bacteria que provoca faringitis, así que hasta ahora no hay notificaciones".

Además detalló que a nivel nacional aumentó la notificación casi en 218% y las provincias que mayor cantidad de casos notifican son Buenos Aires, Santa Fe, Tierra del Fuego y Chubut.

Cabe destacar que esta bacteria puede ser mortal cuando hay una diseminación que se llama shock tóxico streptococcus.

Cómo prevenir enfermedades por Streptococcus

En este sentido, Sadir solicitó: "Queremos principalmente dejarles recomendaciones a los papás que si tienen en la casa a un niño que está tosiendo, que está estornudando, que tiene fiebre, dolor de cuerpo, no lo mande al colegio, consulte inmediatamente al médico y tenga las precauciones que venimos teniendo a raíz de las infecciones respiratorias virales por COVID, que es el lavado de manos, el uso de barbijo y sobre todo el aislamiento, ¿sí? Tenemos un periodo de incubación de uno a tres días que depende, por supuesto, del niño, así que le recomendamos el aislamiento, que no se exponga, que no vaya al colegio y que extreme medidas y consulte inmediatamente al médico".

Es importante remarcar que el Streptococcus no solo se da en niños sino también en personas adultas.

Finalmente Sadir aseguró: "Estas infecciones respiratorias no solamente vienen por virus, sino por bacterias, así que estar alerta no es grave, sino simplemente hay que concurrir inmediatamente al médico para su tratamiento".

Síntomas de la faringitis

Dolor de garganta

Fiebre

Cefaleas

Dolor abdominal

Náuseas y vómitos

Enrojecimiento de faringe y amígdalas

Mal aliento

Ganglios aumentados de tamaño en el cuello

Recomendaciones

Lavarse bien las manos y la higiene personal pueden ayudar a controlar la transmisión de la bacteria.

Tratar de no automedicarse con antibióticos y acudir a un profesional de la salud para un correcto diagnóstico.

En el caso de recibir indicación médica de tratamiento antibiótico, es fundamental completar el esquema.

Tener al día la vacunación antigripal y contra COVID-19.