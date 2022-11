Bullying en Jujuy: la agredieron en el colegio hace dos meses, recién volvió a clases y siguen las amenazas

El pasado 14 de septiembre, una menor de edad fue brutalmente golpeada por las mismas compañeras. El hecho se registró en el Bachillerato Nº2 de la capital jujeña cuando alumnas del 2º año, golpearon ferozmente a otra compañera.

La víctima, menor de 14 años, fue agredida por su compañera de 16 años y no asistía al colegio “por temor”. A un casi dos meses de la golpiza, la menor volvió al colegio, pero continúa recibiendo amenazas.

Carina López, madre de la víctima, dialogó con Somos Jujuy y explicó: “Mi hija empezó ayer el colegio de nuevo y la señorita le sigue mandando mensajes y después se niega, no es la que la golpeó, se trata de una tercera alumna que es del grupito de siete alumnos que denuncié”.

Luego agregó: “Desde el día que le pegaron a mi hija, ella se encontraba con miedo. Yo la comencé a acompañar a todos lados, pero cuando la mandé de nuevo a la escuela, este grupito la comenzó a insultar diciéndole 'cagona', pero después se niegan”.

La madre de la victima de bullying aseguró a nuestro medio que hizo la ampliación de la denuncia “porque no sé qué quiere esta señorita con mi hija”.

Cabe aclarar que desde que sucedió el lamentable episodio de agresión, la familia de la menor solicitó el cambio de curso de la víctima. “Pedí el cambio de curso de mi hija y ayer lunes fue su primer día. Pero los compañeros la apuntan, dicen que ella tiene la culpa, en el grupo de WhatsApp del curso le dicen que ella tiene la culpa y que por eso le pegaron”.

En este contexto, la mujer indicó: “El jueves iré a hablar de nuevo con la directora. Ella me dijo que también está cansada, que no entiende a estas señoritas porque firman el acta y siguen haciendo lo mismo. Desde el Ministerio de Educación no me dan ninguna solución”.

Posible reunión de padres

En este sentido, Carina explicó: “Le pedí a la directora que me haga una reunión de padres y me dijo que sí, y probablemente sea el día viernes ya que mañana miércoles no hay clases. Quiero que se termine todo esto, quiero que mi hija salga a la calle”.

La madre indicó que viven detrás del establecimiento y “yo veo a todas estas chiquitas afuera y mi hija está como si fuera una delincuente. No puede salir porque la agreden con palabras y mensajes”.

Pedido de la familia

Finalmente la mujer aseguró a nuestro medio que pedirá el pase de colegio para su hija: “La voy a cambiar de colegio, ya no quiero que vaya al mismo porque por más que la cambie de curso o turno, la situación sigue igual. Y si bien la directora está en contacto permanente conmigo, tiene buena predisposición conmigo y está pendiente de lo que pasa con mi hija, tampoco puede hacer mucho”.