Cárceles en Jujuy: aseguran una reducción significativa de presos en comisarías tras los primeros traslados a Chalicán

Desde el Ministerio de Seguridad de Jujuy dieron a conocer una notable disminución en la cantidad de presos alojados en comisarías gracias a los primeros traslados realizados a la cárcel de alta seguridad, Chalicán.

Según informó el titular de la cartera Guillermo Corro, en el programa Sin Vueltas por Canal 7, desde que se iniciaron los traslados, se ha reducido significativamente la sobrepoblación en las instalaciones policiales.

"De los 5 pabellones que tenemos en Chalicán, estamos completando el tercero, lo que obviamente demanda un trabajo logístico con los traslados y la coordinación con fiscales y juzgados", expresó Corro. "Hace tres meses teníamos 500 presos o personas procesadas en comisarías, y hoy estamos en 250", agregó.

En contraste, el funcionario mencionó que Tucumán enfrenta una situación más compleja, con aproximadamente 2000 personas procesadas alojadas en comisarías.

En ese sentido, manifestó que el objetivo a largo plazo de Jujuy, se estima que para el 2025, se pretende eliminar por completo la presencia de detenidos en comisarías. "Pretendemos no tener detenidos en comisarías porque las condiciones de detención no son las adecuadas, y además, el personal no está capacitado para custodiar internos", afirmó.

La construcción de la cárcel de Chalicán tuvo como objetivo principal aliviar la sobrepoblación carcelaria y mejorar las condiciones de detención en la provincia.