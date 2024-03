Caso Emanuel Vásquez: avanza la investigación para dar con el segundo vehículo que atropelló y mató

En un desgarrador llamado a la justicia, Griselda Vásquez, madre de Emanuel Vásquez , el joven que fue atropellado y posteriormente perdió la vida en Humahuaca el pasado 2 de marzo, exige respuestas por el trágico asesinato donde estaría involucrado un segundo vehículo que se dio a la fuga.

"Yo quiero justicia para él, quiero que los culpables queden presos y que se encuentre a una camioneta Kangoo con los responsables que dejaron morir a mi hijo en Ruta Nacional 9".

Junto a ella, Viviana Cuevas, expareja del joven se unió al pedido de justicia: “Estamos aquí de pie para pedir justicia por Emanuel. Que todos los culpables estén tras las rejas”. En ese sentido, también desmintió rumores sobre el estado del joven al momento del accidente, afirmando que no estaba bajo los efectos del alcohol y circulaba por la banquina al momento del accidente.

“Pudimos averiguar y acceder a cámaras de la zona, y vimos que primero lo atropella una camioneta y luego una Kangoo que termina con su vida”.

“Las dos camionetas que la atropellaron se fueron, lo dejaron como un perro tirado, sólo un remisero trató de ayudarlo, pero los vehículos iban a alta velocidad que terminaron con la vida del padre de un bebé de dos años y tres meses de edad que todos los días me pregunta por él y no sé cómo expresarme para decirle que su papá ya no está”.

La familia del joven brindó un número de celular para que puedan brindar datos que sirva en la investigación: 388-4153500.

En qué instancia está la causa

Raúl Delgado, querellante particular de la familia Vásquez informó que la causa está en investigación penal preparatoria (IPP), etapa del proceso penal que tiene por objeto determinar la existencia de delitos y la individualización de los eventuales autores.

“Estamos ya recabando las últimas evidencias para pedir el requerimiento de citación a juicio para Alejandro Escobar, quien está imputado como homicidio culposo agravado, previsto y penado por el artículo 84 bis de nuestro código penal por asesinato del joven Emanuel Vázquez y posteriormente dándose a la fuga del lugar del hecho con una camioneta perteneciente a la municipalidad de Humahuaca".

“Es un vehículo que no estaba afectado ni siquiera al servicio porque ocurrió un día sábado. Estamos recolectando evidencia para ver si más funcionarios o más personas participaron en el encubrimiento del culpable”.