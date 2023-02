Caso Jairo Salcedo: el único condenado pidió la nulidad de la perpetua y será tratada este viernes

A dos meses de cumplirse 6 años del crimen del joven jujeño, Jairo Salcedo , este 10 de febrero el Juzgado de Casación tratará el pedido de nulidad presentado por la defensa del único imputado, el ex policía Carlos Esteban Rubelt.

El pasado 9 de junio de 2022 el Tribunal en lo Criminal Nº3 condenó a prisión perpetua a Carlos Esteban Rubelt, único imputado por el homicidio ocurrido en abril del 2017.

Carlos Esteban Rubelt - condenado por el crimen de Jairo Salcedo

A menos de un año del veredicto, la defensa de Rubelt presentó un pedido de nulidad a lo que la familia Salcedo indicó: "Es algo que parece que no termina nunca, pero no hay que bajar los brazos, vamos a seguir adelante".

Daniel Salcedo, padre de Jairo, dialogó con La Mejor Mañana de AM630-Lw8 y explicó: "Hoy quiero contar que posterior a la condena del ex policía Carlos Esteban Rubelt, la defensa apeló al fallo como era previsto. El 10 de febrero comenzará a tratarlo Casación, asique mañana estaremos presente en el lugar y veremos cómo comienza todo esto, pero nosotros vamos a seguir afirmando la participación de Rubelt y otros".

Luego, Daniel agregó: "Él es el autor y no nos olvidemos que este fue un plan macabro para terminar con la vida de mi hijo y fue ejecutado. La única persona que encontraron fue llevada a juicio y el Tribunal dio un fallo que lo condenó por la cantidad de pruebas que hubo".

Pedido de nulidad por el crimen de Jairo Salcedo

En este sentido, Daniel precisó: "Hoy tenemos que afrontar otra instancia. Con esta apelación están queriendo llevar a cero todo y comenzar de nuevo el juicio. Seguramente van a buscar el pelo a la sopa como han hecho en otras oportunidades y tratar de revertir todo esto o en su defecto buscar una condena menor".

Además el hombre aseguró: "Nosotros tenemos la firme convicción y la certeza de que el condenado Rubelt es el autor material y partícipe necesario y no tienen forma de que lo puedan sacar de esta situación. Siempre han puesto piedras en el camino, al final tuvimos que soportar que hablaran mal de mi hijo y un montón de cosas innecesarias". Y agregó: "No entiendo si quieren remover la herida de uno, la verdad que uno no entiende este tipo de situaciones."

En otro tramo de la entrevista, el padre del joven asesinado detalló: "El Tribunal debe entender que este fue un crimen armado, se le encontró el arma al condenado, le revisaron el teléfono y lo llamó en dos oportunidades a mi hijo, lo emboscó, lo secuestraron por 18 horas y después apareció sobre la Ruta 9 en El Carmen. No creemos que esto se pueda revertir. No hay que dejar que este asesino quede en libertad porque es un peligro para todos".

Finalmente Daniel volvió a sostener que pedirán respuestas a la Justicia por el resto de los partícipes en el crimen ya que "una sola persona no lo podría haber hecho".

El caso

El hecho por el cual Carlos Rubelt fue condenado data del 20 de abril del 2017, cuando se comunicó telefónicamente con Jairo Daniel Salcedo, con la excusa de ver el automóvil de la víctima, el cual estaba en venta.

Se reunieron en la terminal de la ciudad de El Carmen, donde el condenado abordó el rodado, y de forma premeditada, con su arma de fuego redujo a Salcedo.

Bajo constante amenazas, obligó a que la víctima se desnudara, lo golpeó violentamente en el rostro, cabeza y en su cuerpo, durante varias horas, ocasionando un padecimiento y sufrimiento innecesario.

Alrededor de las 3 de la mañana del 21 de abril, mientras la víctima estaba sentada en el asiento del conductor de su rodado, el condenado le disparó con su arma reglamentaria, para luego bajarlo del automóvil y mientras aún Salcedo estaba con vida, lo arrolló con su vehículo.

Rubelt abandonó el cuerpo de Salcedo, quien murió por el disparo, a la vera de Ruta Nacional 9, en uno de los accesos a la ciudad de El Carmen, para luego darse a la fuga en el rodado de la víctima y dejarlo en una esquina del barrio Alto Comedero con la llave de contacto puesta.