Con una importante movilización, los gremios de Jujuy manifestaron su rechazo a las reformas de Milei

El primer paro general en la era del presidente Javier Milei tuvo un importante acatamiento en Jujuy. Más de 30 gremios se adhirieron y fueron acompañados por partidos políticos y movimientos sociales.

En San Salvador hubo una masiva movilización que desembocó en Plaza Belgrano. Las columnas concentraron durante la mañana en distintos puntos de la capital y cerca del mediodía arribaron hasta cercanías de la Casa de Gobierno para participar del acto que tuvo como oradores a los referentes gremiales.

Columna de Apuap

Mercedes Sosa, secretaria general del Cedems, fue una de las dirigentes sindicales que habló en el escenario improvisado en Plaza Belgrano. La gremialista leyó el documento consensuado de la Multisectorial de Jujuy y saludó a los trabajadores que se encontraban en la plaza "defendiendo el derecho a la protesta".

Columna del Cedems

También se registraron movilizaciones en Tilcara, Humahuaca, San Pedro y Libertador con la participación de decenas de personas.

24E: paro general en Jujuy

En Libertador General San Martín manifestantes realizaron un corte en la Ruta Nacional 34 a la altura del acceso norte de esa ciudad.

Cómo sigue el paro en Jujuy

Desde el mediodía se ve afectada la atención en las entidades bancarias y en empresas como Ejesa.

Por la tarde, el gremio de los choferes de transporte público, la UTA, dejará prestar servicio desde las 19 horas.

También se encuentran afectados los vuelos debido a la adhesión de la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT) que determinó la paralización total del transporte aéreo entre las 12 y las 24 de este miércoles. Esto incluye a los gremios del sector aeronáutico, afectando los vuelos y aeropuertos a nivel nacional.

El Gobierno de Jujuy sobre el paro nacional: “Esperamos un reclamo sin violencia y con respeto”

El Gobierno de Jujuy reconoce que las medidas de fuerza de los gremios están direccionadas contra Nación y por el momento no contempla descontar el día a los empleados estatales que se adhieran.

En diálogo con Canal 7 de Jujuy, el ministro de Gobierno, Justicia y Derechos Humanos, Normando Álvarez García, se refirió al paro general anunciado por las centrales obreras de Argentina. “Como todos saben es un paro nacional decretado por la CGT. Lo que esperamos desde el Gobierno es que no haya violencia y que exista respeto en general con toda la sociedad. Es un reclamo que la gente considerará que está en su derecho como lo otorga la Constitución Nacional. Lo único que esperamos es que no haya conflictos que terminen perjudicando al pueblo jujeño. Mañana se verá cómo se desarrolla el paro”.

Normando Álvarez García - Ministro de Gobierno y Justicia de Jujuy

Sobre los posibles descuentos a los agentes de la administración pública que se adhieran a la medida, el funcionario provincial aseguró que por el momento no se le descontará el día a quienes se sumen el paro. “Nosotros no tenemos ninguna decisión al respecto. Sabemos que es un paro nacional, que no es contra la provincia, así que por lo pronto no vamos a tomar ninguna decisión”.

Por último, respecto a las paritarias con los gremios estatales, Álvarez García remarcó que la negociación dependerá del rumbo que tome el Gobierno Nacional respecto a las partidas presupuestarias a las provincias. “Siempre hay diálogo con los gremios pero no sabemos qué va a pasar con la coparticipación, con el impuesto a las ganancias, con lo que se discute hoy en el parlamento nacional. Por lo pronto no nos podemos sentar a discutir con los gremios porque no sabemos sobre qué base vamos a plantear aumentos salariales”.