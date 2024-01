El Gobierno cuestionó el paro general de la CGT y habló de "paro político", "mafiosos" y "pataleo"

El Gobierno cerró filas más que nunca y salió a bancar la parada contra el paro general de la CGT. Desde las redes sociales los ministros Patricia Bullrich, Luis "Toto" Caputo y Diana Mondino fueron con los tapones de punta a cuestionar a la central obrera, al sindicalismo argentino y las medidas de fuerza. Hablaron de "paro político", "mafiosos" y "pataleo", entre otros calificativos, en defensa de la gestión del presidente Javier Milei, que ayer tuvo un envión con el dictamen de mayoría de la ley ómnibus en Diputados.

A horas del inicio de la medida de fuerza de la CGT a nivel nacional, el Gobierno repudió no solamente a la protesta sino que deslizó varios comentarios en los que expresó duras críticas al sindicalismo nacional. Desde la red social X (ex Twitter), los ministros del Gabinete de Milei no ahorraron en cuestionamientos a lo que será el primer paro desde que asumió el 10 de diciembre pasado.

Patricia Bullrich desafió a la CGT por el paro general y cuestionó a Axel Kicillof

La ministra de Seguridad nacional, Patricia Bullrich, apuntó directamente contra el gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, por sumarse a la medida de fuerza. “Nos gustaría que esté trabajando y no yendo a una movilización”, señaló en diálogo con la prensa, en el marco del operativo de seguridad de la movilización.

“Es un gobernador y como tal tiene que hacer cumplir la ley y no violarla, porque el ejemplo cunde y así tenemos el problema que tenemos en la provincia de Buenos Aires”, agregó la funcionaria.

"Sindicalistas mafiosos, gerentes de la pobreza, jueces cómplices y políticos corruptos, todos defendiendo sus privilegios, resistiendo el cambio que decidió la sociedad democráticamente y que lidera con determinación el presidente Javier Milei", enfatizó la titular de la cartera de Seguridad.

A través de un posteo en su cuenta de Twitter, que cosechó un "like" del propio Javier Milei, sentenció: "No hay paro que nos detenga, no hay amenaza que nos amedrente".

Diana Mondino tildó de "pataleo" sin justificación al paro general de la CGT

La canciller Diana Mondino tuiteó esta mañana también, luego del mensaje de Patricia Bullrich y lanzó comentarios contra la medida de fuerza y el sindicalismo argentino.

"El paro no tiene justificación. Convocado por la oligarquía de millonarios con autos blindados y chófer, falsos representantes de los trabajadores, ratifica que estamos en el camino correcto. Las cosas se consiguen con esfuerzo, no llorando y pataleando. No les tenemos miedo", escribió hoy.

Luis Caputo apuntó contra el "paro político" de la CGT y apuntó contra Axel Kicillof

Por último, el ministro de Economía Luis "Toto" Caputo también se sumo a la ola de críticas contra el paro general de la CGT. Compartió en su posteo el comentario de Diana Mondino y remarcó los "privilegios" de los sindicalistas. Al mismo tiempo, sumó a las críticas al gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof.

"Por si había alguna duda, además se suma @Kicillofok. Nunca tan claro para la sociedad que estamos frente a un paro político por tocarles privilegios", expresó desde su cuenta oficial de la red social X.

Luis Petri habló de "defensa de privilegios" y el "silencio" de la CGT

El ministro de Defensa, Luis Petri, aportó sus críticas al paro general de la CGT. También desde la red social X, en cuenta oficial, el funcionario se sumó con el hashtag #YoNoParo y defendió la gestión de Javier Milei.

"A 44 días del Gobierno de @JMilei, los mismos sindicalistas que estuvieron callados durante 4 años organizan un paro para defender sus privilegios. Que sepan que no hay paro que pueda frenar la ola de cambio de los argentinos que nació en la última elección y que lleva adelante nuestro Presidente. Hoy, en el Ministerio de Defensa, se trabaja con normalidad", expresó hoy.

Fuente: Ámbito