Patricia Bullrich criticó el paro de la CGT: "Sindicalistas mafiosos que defienden sus privilegios"

Este miércoles, Patricia Bullrich, ministra de Seguridad de la Nación, utilizó sus redes sociales para expresar su descontento con el paro general convocado por la Confederación General del Trabajo (CGT) en protesta contra las modificaciones laborales propuestas por el Gobierno de Javier Milei.

En su cuenta personal de la red social, Bullrich calificó a los participantes del paro como "sindicalistas mafiosos, gerentes de la pobreza, jueces cómplices y políticos corruptos" que defienden sus privilegios. Además, sostuvo que están resistiendo el cambio democráticamente decidido por la sociedad y liderado por el presidente Javier Milei.

La ministra de Seguridad enfatizó la determinación del Gobierno frente a la resistencia, declarando: "No hay paro que nos detenga, no hay amenaza que nos amedrente".

La crítica de Patricia Bullrich al paro de la CGT:

“Sindicalistas mafiosos, gerentes de la pobreza, jueces cómplices y políticos corruptos, todos defendiendo sus privilegios, resistiendo el cambio que decidió la sociedad democráticamente y que lidera con determinación el presidente Javier Milei”, escribió la funcionaria nacional en su cuenta personal de la red social X (ex Twitter).

Patricia Bullrich: “Sindicalistas mafiosos que defienden sus privilegios”

Diana Mondino se sumó al rechazo: "Convocado por la oligarquía"

La ministra de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, Diana Mondino, se sumó al rechazo del paro de la CGT. En un tono similar al de Bullrich, afirmó que el paro no tiene justificación y lo calificó como convocado por una "oligarquía de millonarios con autos blindados y chófer", a quienes considera falsos representantes de los trabajadores.

“El paro no tiene justificación. Convocado por la oligarquía de millonarios con autos blindados y chófer, falsos representantes de los trabajadores, ratifica que estamos en el camino correcto. Las cosas se consiguen con esfuerzo, no llorando y pataleando. No les tenemos miedo”, escribió en sus redes sociales la funcionaria.

Diana Mondino

Paro general en Jujuy: qué gremios se adhieren y qué actividades afecta

¿Se adhieren los gremios de Educación?

Los gremios que confirmaron la adhesión son ADEP, CEDEMS, SADOP y ADIUNJU (por el receso de verano, la adhesión de estos gremios no afectará al dictado de clases).

¿Cómo será el transporte en Jujuy por el paro general?

UTA Jujuy también se suma al paro. Desde las 19 horas y hasta la medianoche del jueves 25 de enero no habrá servicio de transporte.

¿Cómo funcionará el transporte de carga por el paro general?

Camioneros, el gremio de los Moyano, también paralizará el transporte de carga en todo el país, por lo que Jujuy no será la excepción.

¿Cómo será la atención en los municipios de Jujuy por el paro general?

SEOM Jujuy y SIEOM realizarán paro y podría verse afectada la atención en oficinas municipales y en servicios brindados por los municipios como la recolección de residuos.

¿Cómo funcionará la administración pública por el paro general?

UPCN y ATE son los gremios con mayor cantidad de afiliados en la administración pública nacional y provincial por lo que también las reparticiones de esas características pueden ver disminuida la atención.

¿Cómo afectará al ámbito de la salud el paro general en Jujuy?

Apuap, gremio que nuclea a los profesionales de la administración pública, entre ellos a los médicos, se suma al paro. La atención en consultorios externos será reducida.

¿Cómo funcionarán los bancos en Jujuy por el paro general?

La Bancaria Seccional Jujuy adhiere al paro desde el mediodía y por ello la atención en las entidades bancarias será afectada.

¿Cómo se sentirá el paro general en el ámbito de la construcción?

La adhesión de la UOCRA Seccional Jujuy podría afectar el trabajo en la obra pública y privada.

¿Cómo afectará el paro general a los vuelos nacionales?

La Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT) determinó la paralización total del transporte aéreo entre las 12 y las 24 del jueves. Esto incluye a los gremios del sector aeronáutico, afectando los vuelos y aeropuertos a nivel nacional.

Asimismo, la Asociación del Personal Aeronáutico (APA) confirmó también su adhesión al paro general, “durante todo el día 24 de enero, desde las 00 hasta las 24”.

¿Cómo funcionará el Poder Judicial en el día del paro general?

La Asociación de Judiciales de Jujuy se suma al paro afectando la atención en el Poder Judicial. Cabe mencionar que gran parte de la actividad se encuentra en período de feria judicial.

¿Cómo impactará el paro en la economía popular?

La Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) también realizará paro este miércoles 24 de enero. Integran ese sindicato los vendedores ambulantes, cartoneros, emprendedores y pequeños productores.