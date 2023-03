Contaminación en dique Los Alisos: aseguran que la situación se normalizará con la llegada de lluvias

El jueves 16 de marzo por decisión de las autoridades cerraron preventivamente el acceso al dique Los Alisos a raíz de la proliferación de bacterias por la presencia de algas. Esta contaminación es perjudicial para la salud de las personas por lo que recomiendan a las personas no acercarse.

Víctor González, presidente de la Agencia de Diques habló en el programa “La Primera Hora” de AM630 sobre la situación que atraviesa el dique y destacó que la situación mejorará cuando mejoren los factores del clima.

Para que mejore el clima “tiene que llover, ingresar agua del arroyo Los Alisos y el oleaje también nos ayuda pero esperamos que las condiciones climáticas cambien para que el dique vuelva la normalidad, es lo único que debe pasar". Anticipó que desde el ministerio de Salud, le informaron que la contaminación puede durar de 24 hs a una semana.

Explicó que desde Salud le informaron que se produjo la contaminación porque "las condiciones climáticas de los últimos días estaba dadas. Había estancamiento de agua, no ingresaba agua a los Diques, no había lluvia, el calor permanente y la presencia de una proteína que provoca que se produzca estas bacterias".

Confirmó que no se reportaron personas enfermas por el contacto y el consumo del agua de los diques, lo cual las medidas de prevención fueron óptimas. “Los síntomas que pueden aparecer son por irritación de la piel, dolor de estómago, pero no se notificaron estos síntomas. La policía lacustre y ambiental realizan un gran control de prevención para que las personas no se acerquen al consumo del agua”.

González remarcó que es la primera vez que tienen este tipo de contaminación ya que siempre sufrieron la presencia de algas rojas. “Es un flagelo que nos consume el oxígeno, el agua y produce la mortandad de peces. Según una imagen satélite están en el centro del dique”.