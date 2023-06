Convención Constituyente: los presidentes de bloque cerraron el debate

La Convención Constituyente llevó adelante esta tarde la sesión en la que se votó la aprobación de la Reforma de la Constitución de Jujuy en general. Antes de la votación, los presidentes de los dos bloques que conforman el cuerpo dieron sus palabras de cierre del debate.

Guillermo Jenefes, presidente del bloque justicialista, fue el primero en tomar la palabra y manifestó lo siguiente:

“Una Constitución es una ley suprema cuyo objetivo es fijar los límites al poder político. Fijar los derechos, las obligaciones del Estado y también de cada uno de los ciudadanos de la provincia de Jujuy. En donde debemos tener en claro que así como la Constitución establece derechos, también establece obligaciones, y que una Constitución de ninguna manera fija derechos absolutos. Lo ha dicho la Corte y la jurisprudencia. Todos los derechos y obligaciones que consagra la Constitución están sujetos a las leyes que reglamentan su ejercicio.

La reforma que hoy tratamos es una reforma parcial, no una reforma total. He escuchado algunas interpretaciones que dicen que hoy estamos sentados aquí para restringir derechos. Yo expreso categóricamente que ello, o por lo menos en el caso de los integrantes de mi bloque, es absolutamente falso. Creo a su vez en la buena fe de cada uno de los convencionales, de que el espíritu que debe reinar en esta Convención es la de obtener y plasmar en la reforma que se pueda aprobar en general y particular cuestiones que sean fruto del diálogo, del consenso, que permitan acordar y que los jujeños tengamos una reforma parcial de la Constitución que sea para todo el pueblo de Jujuy. Para nosotros, para nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos.

Para que quede en claro, en cuanto a la interpretación que debemos dar, a cada uno de los temas que se resuelvan, debemos tener presente que tanto los despachos de mayoría y minoría en las comisiones tuvieron un tratamiento que a nuestro juicio, y lo hemos expresado a través de distintas notas que hemos presentando a la presidencia, fue exiguo.

Los temas que hacen al entendimiento de una Constitución quedan en lo que se había vertido en cada una de las comisiones. Y para interpretar esa Constitución se debe tener en cuenta lo que hemos expresado en la discusión en general y fundamentalmente lo que diremos en la discusión en particular. Para ello, me voy a permitir señalar una serie de puntos que debemos tener presente.

Esta reforma parcial fue aprobada a fines de septiembre del año 2022. A fines de noviembre, el Gobierno convocó a elecciones para el día 7 de mayo del año 2023, para elegir convencionales. Esto es un hecho que está reflejado en lo que ha ocurrido.

La ley 6.302 fue aprobada con el voto de 31 diputados del partido de gobierno y sus aliados, y un voto de un diputado del Partido Justicialista que fue expulsado del bloque y del partido.

Nos encontramos con esto de que la Legislatura de la provincia, con 32 votos, aprobó la reforma de la Constitución. La historia juzgará el voto de nuestro diputado, que integraba el bloque justicialista, que votó en contra de la decisión de los otros diputados del bloque.

Otro hecho indiscutible es que el 7 de mayo del año 2023 el pueblo de Jujuy fue a elecciones y en esas elecciones el pueblo se expresó y casi con el 49% de los votos, eligiendo 48 convencionales constituyentes, de los cuales el frente Juntos obtuvo 29 bancas en la Convención, el frente justicialista 13 bancas, y el de la Izquierda, 6 bancas.

Cada partido militó con sus distintas opiniones en las elecciones de que casi la mitad de los jujeños estaba de acuerdo con la reforma y con cada uno de los artículos que se iban a reformar.

Esa reforma parcial, en la ley de reforma, disponía que había un plazo de 90 día, para la aprobación de la reforma de la Constitución. También claramente disponía que el presidente de la Legislatura, el vicegobernador de la provincia, debía convocar a la sesión preparatoria. Esa sesión preparatoria fue fijada para el 23 de mayo del 2023. En esa sesión, se aprobó el reglamento interno que iba a regir el funcionamiento de esta convención constituyente, que fue aprobado con el voto de los convencionales de Cambia Jujuy y con votos del frente justicialista y rechazado por el frente de Izquierda, lo que constituye un hecho histórico que forma parte de este relato.

Realizada esta sesión preparatoria y elegidas las autoridades, designadas las autoridades de la Convención, designados los presidentes de cada uno de los bloques, designados quienes iban a integrar la mayoría de las comisiones con 9 miembros, de los cuales 3 correspondían al justicialismo, uno a la izquierda y el resto al Frente Cambia Jujuy, se constituyeron las comisiones y el día 24 de mayo se eligieron las autoridades y pasamos a un fin de semana largo 25, 26, 27, 28, 29.

Y allí empezaron a funcionar las comisiones, fundamentalmente con la participación de muchos invitados, que participaron en las 7 comisiones que debían debatir y emitir dictamen. Allí se produjo quizás el nacimiento de una de las notas donde pedíamos más tiempo para discutir la reforma de la Constitución. Son hechos que están documentados y forman parte del debate que hoy estamos realizando.

Fundamentalmente una de las quejas que planteamos es que estábamos debatiendo sobre la ley sin haber entrado por Secretaría Parlamentaria, para llegar a la Comisión de Labor Parlamentaria y ser girado a cada una de las comisiones, ningún proyecto. Se acercó simplemente un borrador y muchos invitados expusieron sobre ese borrador como por ejemplo el Colegio de Abogados, el Colegio de Magistrados. Todos pidieron que se entregara un proyecto en el cual poder opinar en firme y no sobre el borrador.

El proyecto entró el 29 de mayo. Y llegó a la banca de cada uno de los convencionales ese día. Fundamentalmente a la mayoría de ellos, en horas de la tarde.

Entrado este proyecto, fue girado por labor parlamentaria a la comisión respectiva para su distribución en las distintas comisiones, llegando así al día 2 de junio del año 2023.

Por los días inhábiles, o los días feriados, desde el día lunes al día 9 de junio se empezó el trabajo en comisión y allí, también por posición mayoritaria del bloque justicialista, se dejó en claro, ya que se nos había advertido que íbamos a trabajar únicamente esa semana los dictámenes, que el bloque del justicialismo presentaría su dictámen de minoría y por labor se fijó que el día sábado 10 de junio hasta las 12 había plazo para presentar los dictámenes de tanto de mayoría y minoría.

Insistimos en otra nota en la que pedimos más plazo para estudiar el fundamento en profundidad de cada uno de los dictámenes. Volviendo estos son los hechos ocurridos, acontecidos. Durante el transcurso del día 22 de mayo hasta el sábado 10 de junio, nos encontramos con algunas circunstancias, reitero que el tiempo fue exiguo, reducido.

Reiterar a su vez que hubo diálogo, hubo consenso y voluntad de todos los convencionales de poder llegar a conversar de los temas, de acordar algunos temas, y así es como se acordó, por ejemplo, que ya no formara parte de esta reforma la llamada cláusula de gobernabilidad, la que entendíamos que iba en contra del sistema representativo que fijaba la Constitución, y fuimos escuchados en este tema.

También decíamos que no queríamos restringir derechos y uno de los derechos que se quería restringir o fijar una elecciones cada 4 años y suprimir la de medio término también de suprimirla, lo que nos dio esperanzas de que podíamos avanzar en el diálogo y en el consenso de muchos temas, ya que si tenemos presente lo que hoy se conoce como dictamen de la mayoría y lo que se conoce como dictamen de la minoría, no son muchas las diferencias que existen. Existen diferencias, sí. Existe esperanza de que en la discusión en particular podemos obtener muchos más consensos, sabiendo que somos una minoría. Sabiendo que la posición tomada por dos convencionales de renunciar, por lo menos en el caso de quien les habla, la interpretó como una decisión política, y les dije que yo los entendía, pero que no los comprendía. Entendía que era una decisión política, tratando de obtener ventajas de una elección general que se viene el día 23 de octubre, pero que no comprendía que no presentaran batalla en esta convención que es en donde el pueblo los había puesto para que defendieron cada uno de los argumentos que pudiera expresar la minoría.

Luego ocurrió también que abandonaran esta convención los convencionales de la izquierda y que renunciaran a participar en la discusión en general y en la discusión en particular.

Y lo cierto, y esto constituye otro hecho, es que nuestros convencionales que participaron incluso firmaron los dictámenes en las comisiones en las que participaron, haciendo sus aportes, y sorprendiéndonos en la decisión que ellos tomaron.

En el caso de los convencionales de la izquierda tomaron una decisión política, obviamente, de decir simplemente no sin ningún fundamento, argumento, cuestión que desde el punto de visto personal considero una irresponsabilidad. Debían prestar batalla porque el pueblo los eligió. Si los eligió para decir que no, tenían la obligación de estar sentados aquí y dar los argumentos de por qué decían no a cada uno de los temas. Por qué decían no a limitar las reelecciones, a la creación de nuevos derechos que van a tener los jujeños y a un montón de normas que van a beneficiar a los municipios, a las comunas, como creo que se van a llamar ahora. Por qué decían no a un montón de cosas, cuando en realidad, si se sentaban, no tenían otro camino que a muchas cosas decirle que sí porque servían a crear un contrato social que mejorara la vida de los jujeños

Todos estos hechos que he relatado forman parte de la historia de esta reforma parcial de la constitución. Mi crítica ya la he expresado, la celeridad. No obstante, hemos estudiado cada uno de los temas, hemos llegado a consenso en muchos temas, fruto del acuerdo, y eso es la democracia. Consensuar, acordar, escucharnos, escuchar la voz de los que hoy circunstancialmente somos minorías, que en muchos casos son legítimas y pueden ser o no ser compartidas.

Voy a leer algunas expresiones. Guillermo O'Donell entiende que un Estado efectivo es aquel que logra construir una red de instituciones que ponen en funcionamiento efectivo las obligaciones, los derechos y las garantías con el objeto de que no exista un ejercicio abusivo, entendiendo que los que gobiernan no pueden hacer un uso abusivo del poder, que la ley les impone límites. Ello también ya lo expresé en distintas oportunidades.

Por eso hoy estamos sentados en nuestras bancas con el propósito de tener el mayor de los consensos para que tengamos un contrato social que sea del pueblo de la provincia de Jujuy, para esta generación, la que viene, la de nuestros hijos, de nuestros nietos. Y esta es la verdad histórica que quiero defender de esta Convención Constituyente.

Tengo plena fe y plena confianza en cada uno de mis compañeros del Frente Justicialista, que han estado sentados, apoyando, construyendo, escribiendo, conversando, consensuando, para que hoy lleguemos a este debate en general con acuerdos, con disensos y con el propósito de que en la discusión en particular trata de convencer y que nuestros principios puedan plasmarse en cada uno de los puntos de esta Constitución.

Por eso, señor presidente, le expreso que la decisión de los integrantes de este Frente Justicialista es apoyar en general y así debe darse el sentido cuando se haga el voto nominal de aprobar en general el dictamen de mayoría, dejando expresamente en claro que ello va con cada una de las observaciones que hemos efectuado en nuestro dictamen en minoría"

En tanto Alejandro Nieva, presidente del bloque del Frente Cambia Jujuy hizo hincapié en que “se hizo un gran trabajo de consenso, y se va a renovar el compromiso por el bien de la sociedad”.

“Hubo agendas de comisiones con más de 400 organizaciones, instituciones y personas que hicieron su aporte al debate de la Reforma Constitucional, donde también se les dio lugar a todos la posibilidad de traer nuevas propuestas y encontrar la vocación del consenso”, manifestó.

Además, reconoció que encontraron posiciones de diálogo y construcción, sin embargo sostuvo que otro sector no estaba dispuesto a ningún consenso, “fueron largas horas de debate y trabajo, pero hubo un sector que vino con actitud negativa, que ni siquiera trajeron ninguna idea de lo que decían defender”.

“Debíamos dar respuestas a cambios después de 37 años de lo mismo, con esto pretendemos consagrar un nuevo compromiso con la sociedad, sabemos que la Constitución es un pacto de convivencia”, agregó.

El momento en el que aprobaron la reforma de la Constitución de Jujuy: